Anthropic porta Claude ancora più vicino agli strumenti che molti utenti utilizzano quotidianamente per lavorare. L’azienda ha annunciato la disponibilità in beta pubblica di Claude per Google Workspace, una nuova integrazione che permette di utilizzare il chatbot direttamente con Google Documenti, Fogli e Presentazioni.

La novità è disponibile per tutti i piani a pagamento di Claude e introduce due modalità di utilizzo complementari: da una parte è possibile aprire Claude direttamente accanto al file su cui si sta lavorando, dall’altra, grazie ai nuovi connettori per Google Documenti, Foglie e Presentazioni, è possibile partire dalla conversazione con Claude per creare e modificare i file Google.

Il risultato è un’integrazione pensata per ridurre uno dei passaggi più scomodi nell’utilizzo dei chatbot durante il lavoro, ossia spostarsi continuamente tra una conversazione e il documento, il foglio o la presentazione sui quali si sta effettivamente lavorando.

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Claude può modificare direttamente Documenti, Fogli e Presentazioni

Con il nuovo componente aggiuntivo, Claude viene visualizzato in una barra laterale accanto al file aperto. Il sistema può quindi leggere il contenuto del documento, del foglio di calcolo o della presentazione, tenere conto del testo, delle celle o delle diapositive selezionate e intervenire direttamente sul file.

Questo significa, per esempio, che in Google Documenti è possibile chiedere una correzione o una modifica senza dover copiare il contenuto all’interno di Claude e poi riportare manualmente il risultato nel documento; il chatbot può correggere una frase oppure modificare lo stile di un titolo mantenendo la formattazione circostante.

Quando il lavoro richiede interventi più articolati, Claude può invece proporre le modifiche attraverso apposite schede nella barra laterale, ogni scheda mostra il passaggio interessato, lasciando all’utente la possibilità di applicare oppure ignorare la modifica. È quindi possibile chiedere, ad esempio, di rendere più conciso un riepilogo esecutivo e di trasformare i passaggi successivi in una tabella, lasciando a Claude il compito di effettuare direttamente le operazioni richieste.

In Google Fogli l’integrazione assume una connotazione ancora più operativa, Claude può scrivere formule, creare tabelle pivot e grafici nativi di Fogli, oltre ad aggiungere nuove schede. Per attività come la pulizia e l’unione dei dati può inoltre importare un intervallo in Python, elaborarlo e riportare i risultati direttamente sul foglio.

Si può quindi partire anche da un foglio vuoto, allegare i file necessari e chiedere a Claude di preparare, per esempio, un confronto tra il budget e le spese effettive del terzo trimestre, organizzando i risultati con una scheda per ogni team e aggiungendo un grafico riepilogativo. Il sistema può anche evidenziare le voci che superano il budget.

Per Google Presentazioni invece, l’obbiettivo è soprattutto mantenere la coerenza del lavoro già realizzato. Claude può creare nuove diapositive utilizzando i layout e i temi della presentazione, così da renderle coerenti con quelle esistenti; può inoltre controllare il risultato e segnalare eventuali elementi sovrapposti, contenuti che escono dalla diapositiva o testi difficili da leggere.

Un altro elemento importante riguarda il controllo lasciato all’utente, nella modalità predefinita “Chiedi prima di apportare modifiche“, Claude presenta ogni intervento attraverso una scheda di approvazione e aspetta il via libera prima di modificarne il contenuto. Con “Accetta tutte le modifiche“, invece, può procedere senza richiedere una conferma per ogni singolo intervento.

Si può anche partire direttamente da Claude

L’integrazione non funziona soltanto all’interno delle applicazioni Google, Anthropic ha infatti introdotto anche nuovi connettori per Google Documenti, Foglie e Presentazioni, anch’essi disponibili in versione beta, che permettono di utilizzare Claude come punto di partenza per la gestione dei file.

In questo caso è possibile incollare nella conversazione il link a un file Google oppure chiedere direttamente a Claude di creare un documento, un foglio di calcolo o una presentazione. Nelle configurazioni supportate, il file viene aperto in un riquadro accanto alla conversazione.

Questa modalità può risultare particolarmente utile quando un’attività coinvolge più file o quando il documento deve essere creato partendo da informazioni già disponibili all’interno di Claude. L’accesso segue inoltre le autorizzazioni di condivisione già impostate su Google, evitando di creare un sistema di permessi separato.

L’integrazione mantiene anche l’ecosistema già associato all’account Claude, la barra laterale può infatti mostrare gli stessi modelli, connettori e competenze utilizzati normalmente in Claude. Un esempio fornito da Anthropic riguarda la preparazione di un report trimestrale per un cliente: Claude può recuperare la cronologia dell’account da Salesforce e le note delle chiamate recenti attraverso il connettore di Google Drive. Se il formato del report viene salvato come competenza, il team può poi utilizzarlo per preparare i successivi report seguendo lo stesso formato e gli stessi passaggi.

Per i piani Enterprise inoltre, alcuni controlli aziendali vengono estesi anche al componente aggiuntivo, tra cui l’API di conformità, le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK) e l’esportazione dei dati di audit tramite OpenTelemetry.

Come iniziare a utilizzare Claude con Google Workspace

Claude per Google Workspace è disponibile in beta pubblica per tutti i piani a pagamento, per installarlo è necessario utilizzare il Google Workspace Marketplace e, una volta aperto un file, raggiungere il menù Estensioni -> Claude -> Apri Claude.

Gli amministratori possono distribuire il componente aggiuntivo all’interno del proprio dominio oppure limitarne l’utilizzo a gruppi selezionati dalla console di amministrazione di Google.

Chi vuole invece creare e modificare i file Google direttamente dalla conversazione con Claude deve attivare i relativi connettori per Documenti, Fogli e Presentazioni. Nei piani Team ed Enterprise, l’attivazione deve essere effettuata da proprietario o dal proprietario principale.

L’integrazione porta quindi Claude direttamente dentro una parte importante del flusso di lavoro quotidiano, permettendo di passare dalla semplice assistenza tramite chatbot a un’integrazione più diretta con documenti, fogli di calcolo e presentazioni.