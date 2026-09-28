Anthropic ha presentato ufficialmentr Claude Sonnet 5.5, secondo modello della famiglia Claude 5.5, arrivato a una settimana di distanza dal lancio di Opus 5.5. È più veloce del 30% e fino al 30% meno costoso per la maggior parte delle attività rispetto a Sonnet 5, un salto che cambia il posizionamento del modello nella gamma.

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Prestazioni e velocità: un balzo difficile da ignorare

Il dato che salta all’occhio arriva da Terminal-Bench 4.0, la valutazione di coding agentico che misura la capacità di completare compiti professionali multi-step da riga di comando: Sonnet 5.5 tocca il 70,6% contro il 10,3% di Sonnet 5. A sforzo Medium, che è il valore predefinito nelle app Claude, supera nettamente il miglior punteggio del predecessore con meno di un decimo del costo per attività. Su GDPval-AA, il test su compiti reali distribuiti su 44 occupazioni e nove settori, il modello si ferma due punti sotto Opus 5.5 ma circa 400 punti sopra Sonnet 5, distinguendosi anche sul lavoro a lungo orizzonte. Sul fronte dell’uso del computer raggiunge l’80,1% su OSWorld 2.1, contro l’81,8% di Opus 5.5 e il 57% di Sonnet 5, ed è il primo modello della linea Sonnet a completare Pokémon Red lavorando soltanto dagli screenshot.

La velocità di generazione è superiore del 30% rispetto a Sonnet 5, il che lo rende il Sonnet più rapido mai rilasciato. Insieme a un numero inferiore di token necessari per svolgere lo stesso lavoro, questo produce un effetto immediatamente percepibile. I tester esterni hanno notato soprattutto la rapidità con cui comprende una codebase e l’efficienza operativa: nelle prove testa a testa raggruppa più chiamate agli strumenti in un’unica battuta, riducendo passaggi e costi. Slack ha registrato circa il 14% in meno di token di output nelle valutazioni offline dello Slackbot senza toccare i prompt. Box ha ottenuto risultati 2,4 volte più veloci con il 12% di token totali in meno. Atlassian stima che i clienti possano eseguire Rovo Agents fino al 30% più rapidamente, e Balyasny Asset Management, su una suite privata di 2.441 attività finanziarie, è passata da 497.000 a circa 121.000 token per risposta.

Va comunque tenuto presente un limite: i punteggi dei benchmark raccontano solo una parte della storia. Nelle prove interne ed esterne Opus 5.5 resta più forte sui compiti complessi e aperti, quelli che richiedono giudizio sostenuto nel tempo, mentre Sonnet 5.5 dà il meglio di sé se usato a livelli di sforzo più bassi, dove costa meno per attività.

Coding e lavoro di conoscenza, con un occhio al design

È nel coding che il progresso si fa più evidente. Su FrontierCode 1.1, all’impostazione High (quella predefinita sulla Claude Platform), il modello segna dieci punti in più di Sonnet 5 allo stesso livello con circa un quindicesimo del costo per attività. Sul benchmark che valuta se le modifiche al codice verrebbero effettivamente unite senza interventi umani, arriva a eguagliare il miglior punteggio di GPT-6 Sol a circa un quinto del costo. Su CursorBench, che pesca da sessioni reali di Cursor con compiti ambigui e distribuiti su più file, il miglior risultato resta entro due punti da Opus 5.5. C’è però una curiosità tecnica: al livello di sforzo massimo Max il punteggio su FrontierCode cala rispetto a Xhigh, perché il modello attiva più spesso la funzione di code-review che distribuisce il lavoro su numerosi sotto-agenti, e in alcuni casi questo porta a timeout o a modifiche fuori dall’ambito richiesto, penalizzate dal benchmark.

Sul lavoro di conoscenza, AA-Briefcase a sforzo Medium batte il miglior punteggio di Sonnet 5 con circa un nono del costo per attività. I tester hanno segnalato miglioramenti meno quantificabili ma concreti, come conversazioni più naturali e un talento particolare per il design, con interfacce più curate e presentazioni costruite su template che richiedono correzioni minime. In un test interno ad Anthropic, al modello sono stati forniti i materiali trimestrali e le trascrizioni delle call di una società quotata insieme a un template: la bozza di una operating review da dieci slide è stata giudicata da due esperti pronta da inviare così com’era. Yashodha Bhavnani, VP of AI Products di Box, ha raccontato un episodio simile:

Sonnet 5.5 ha ricontrollato i documenti sorgente e ha individuato errori che il predecessore aveva mancato.

Prezzi, salvaguardie e novità sulla piattaforma

Il listino resta identico a quello di Sonnet 5: 2 dollari per milione di token in input, 10 dollari per milione in output, 0,20 dollari per milione in cache-read e 2,50 dollari per milione in cache-write. La convenienza reale non arriva dal prezzo unitario, ma dal minor numero di token richiesti per completare lo stesso compito. Potete regolare il rapporto tra costo, velocità e qualità agendo sul livello di sforzo: in Claude Code e nelle app il default è Medium, sulla Claude Platform è High. A impostazioni basse il modello risponde più in fretta e consuma meno token, adatte al lavoro di routine; a impostazioni alte ragiona più a lungo e verifica con maggiore accuratezza il proprio operato.

Sul fronte sicurezza, Sonnet 5.5 non sposta la frontiera delle capacità dei modelli, per cui la valutazione di allineamento si è concentrata su rischi trasversali come agire contro gli interessi dell’utente, fornire informazioni fuorvianti o cooperare a usi impropri ad alto impatto. Nell’audit comportamentale automatizzato, che copre circa 1.850 scenari, il modello migliora o eguaglia Sonnet 5 sulla maggior parte delle misure di allineamento, resistenza agli abusi e onestà. Nelle nuove valutazioni di contenimento si avvicina a Opus 5.5, risultando il meno propenso della gamma a sondare i limiti del proprio ambiente. Le capacità in cybersecurity sono però cresciute molto, tanto che Sonnet 5.5 è il primo modello Sonnet a debuttare con salvaguardie cyber e fallback simili a quelli dei modelli più capaci: potete continuare a individuare e correggere bug nel vostro codice come parte dello sviluppo ordinario, mentre le richieste di cybersecurity ad alto rischio vengono reindirizzate in modo visibile a Sonnet 5. I cyberdefender potranno accedere al programma di verifica ampliato per ottenere accesso a livelli differenziati di capacità. Le salvaguardie di biologia restano le stesse di Sonnet 5 e colpiscono un insieme ristretto di richieste ad alto rischio, lasciando intatti la maggior parte del lavoro di ricerca, formazione e clinica, con la possibilità per le organizzazioni di aderire al Life Sciences Verification Program.