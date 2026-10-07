Quando un’auto raccoglie numeri record in prevendita viene naturale chiedersi quanto di quell’entusiasmo si tradurrà poi in consegne reali, e nel caso del BYD Great Tang la risposta sta arrivando mese dopo mese.

Il SUV ammiraglia della serie Dynasty, che avevamo visto nelle prime immagini ufficiali la primavera scorsa, ha appena chiuso il terzo mese consecutivo sopra una soglia che in Cina pochi modelli di questa fascia riescono a toccare. Vediamo come stanno andando le cose.

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Tre mesi consecutivi oltre quota 10.000

Nel mese di settembre il Great Tang ha totalizzato 13.010 esemplari consegnati, il che porta a tre il numero di mesi di fila in cui il modello supera le 10.000 unità dal debutto commerciale, per un totale di 40.222 vetture dall’arrivo nelle concessionarie.

Sono cifre che vanno lette tenendo conto del posizionamento, dal momento che non stiamo parlando di una compatta da battaglia bensì del SUV più grande e più costoso dell’intera gamma Dynasty, il primo di BYD a giocare nel segmento D.

Il percorso era iniziato in aprile al Salone di Pechino con l’apertura delle prenotazioni, che nelle prime ventiquattro ore avevano superato le 30.000 unità per poi arrivare a quota 100.000 in due settimane. Al momento del lancio ufficiale, a metà giugno, il contatore segnava oltre 150.000 preordini, il che è tutt’ora un primato assoluto per un singolo modello della casa cinese.

Due batterie, 950 km dichiarati e ricarica in nove minuti

Il Great Tang viene proposto sia in versione elettrica pura sia come ibrido plug-in, con tutte le declinazioni che adottano le Blade Battery di seconda generazione.

La variante di accesso Premium monta un pacco da 105,79 kWh, mentre la Flagship EV sale a 130,15 kWh e dichiara fino a 950 km di autonomia nel ciclo CLTC, valore che va preso con le dovute cautele trattandosi di un’omologazione notoriamente generosa.

La parte più interessante riguarda però la ricarica, perché l’architettura a 1.000 V abbinata alla tecnologia Flash Charging permette di passare dal 10 al 70 per cento in cinque minuti e di arrivare fino al 97 per cento in nove minuti complessivi.

Sono gli stessi numeri che BYD sta portando anche in Europa, dove a giugno aveva inaugurato in Germania la prima colonnina continentale da 1.500 kW. L’azienda rivendica per questo modello 29 primati mondiali, formula promozionale che vale quel che vale, ma sulla velocità di ricarica il confronto con la concorrenza regge eccome.

Cinque metri e ventisei di lunghezza e configurazione 2+2+3

Le dimensioni danno l’idea dell’ambizione del progetto, con 5.263 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza, 1.800 mm di altezza e un passo di 3.130 mm che consente di sistemare tre file di sedili senza sacrificare nessuna delle due ultime.

A proposito di abitabilità, il Great Tang è la prima vettura cinese ad adottare lo schema 2+2+3, quindi con i due sedili centrali separati e la panchetta a tre posti in fondo anziché il contrario.

Per avere un riferimento, si tratta di un’auto più grande sia della IONIQ 9 sia della Kia EV9, e sostanzialmente allineata alla Li Auto L9, che in Cina presidia lo stesso territorio. Badate bene che un ingombro di questo tipo, in Europa, è un ostacolo tutt’altro che secondario in un parcheggio di città.

Prezzi in Cina e arrivo sui mercati esteri

Il listino cinese parte da 239.900 yuan per la Premium EV, circa 35.500 dollari al cambio attuale, mentre la Flagship EV con il pacco maggiorato richiede 269.900 yuan, ovvero intorno ai 40.000 dollari. Cifre che, rapportate a quelle di un SUV a sette posti di pari dimensioni venduto da noi, spiegano bene perché il modello stia andando così forte.

Quanto all’export, Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, aveva confermato all’indomani del lancio che il Great Tang sarebbe approdato in Europa e negli altri mercati esteri entro la fine del 2026 o all’inizio del 2027.

Resta dunque da capire come verrà prezzato una volta fuori dai confini cinesi, perché tra dazi e adeguamenti normativi la distanza dal listino di partenza rischia di essere notevole.