Perché spendere di più per uno smart TV secondario quando Amazon Ember Serie 2 da 40″ offre Fire TV integrato, Wi-Fi 6 e Alexa+ a un prezzo che sfiora il minimo storico? Il modello entry-level della gamma Ember, lanciato nel 2025, scende ora a 199,99€ su Amazon, con uno sconto che supera il 43% rispetto al prezzo di listino. Una cifra che rende questo televisore una delle soluzioni più interessanti per chi cerca uno schermo compatto per camera da letto, cucina o studio, senza rinunciare a un’esperienza streaming completa. Vediamo nel dettaglio cosa offre e perché conviene approfittarne ora.

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Amazon ember serie 2: hd fluido grazie a wi-fi 6 e processore quad-core

Amazon Ember Serie 2 da 40″ punta tutto sulla velocità e sull’integrazione totale con l’ecosistema Fire TV. Il pannello LED Full HD 1080p supporta HDR10 e HLG, garantendo una gamma dinamica superiore rispetto ai modelli base della concorrenza, anche se un test di Trusted Reviews ha rilevato una luminosità di picco di 349 nits, in linea con il posizionamento entry-level del prodotto.

Il vero punto di forza sta nell’hardware interno: un processore quad-core abbinato al Wi-Fi 6 assicura app che si aprono rapidamente e una navigazione fluida, eliminando le attese tipiche dei TV economici. La connettività non delude, con:

Due porte HDMI (una HDMI 2.1 con eARC, una HDMI 2.0)

(una HDMI 2.1 con eARC, una HDMI 2.0) Porta Ethernet e USB-A

e Uscita audio ottica S/PDIF

Supporto AirPlay per dispositivi Apple

La vera novità è l’integrazione con Alexa+, che permette di trovare serie TV e programmi più velocemente tramite ricerca vocale intelligente e contestuale, una funzione che da sola giustifica l’aggiornamento rispetto ai modelli Fire TV precedenti. A completare l’esperienza c’è la Modalità Ambiente, che trasforma lo schermo spento in una cornice digitale con foto personali e oltre duemila opere d’arte, grazie ai sensori Omnisense che rilevano la presenza nella stanza.

Il telecomando vocale Alexa (Bluetooth 5.0) e il supporto Dolby Audio completano una dotazione pensata per la visione casual quotidiana, anche se manca il supporto Dolby Atmos riservato ai modelli superiori della gamma.

Sconto del 43% su amazon ember serie 2: ecco quanto si risparmia

L’offerta attuale porta Amazon Ember Serie 2 da 40″ a 199,99€, contro un prezzo di listino di 349,99€. Si tratta di uno sconto del 43%, equivalente a un risparmio di 150€, una cifra che avvicina il prodotto al suo minimo storico registrato sui comparatori di prezzo.

Il televisore è venduto e spedito direttamente da Amazon, garanzia di affidabilità sui tempi di consegna e sull’assistenza post vendita. Vista la natura delle offerte Amazon, che includono spesso Offerte Lampo e campagne a tempo limitato, conviene verificare la disponibilità del prezzo scontato prima che torni ai livelli standard.

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