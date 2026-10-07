Chi cerca una console next-gen abbinata a un titolo sparatutto di punta spesso si scontra con prezzi fuori portata. PlayStation 5 Standard Console in bundle con Call of Duty: Modern Warfare II rompe questo schema con uno sconto che sfiora il 31%, portando il prezzo sotto quota 415€. Una configurazione che unisce hardware potente e un titolo AAA già pronto da scaricare, pensata per chi vuole iniziare a giocare senza dover acquistare console e gioco separatamente. Vediamo come sfruttare questa opportunità.

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Playstation 5 standard console, potenza next-gen al servizio del gaming

Il bundle propone PlayStation 5 Standard Edition con lettore Blu-ray, equipaggiata con SSD Ultra-High Speed da 825 GB che riduce drasticamente i tempi di caricamento rispetto alla generazione precedente. La combinazione di CPU e GPU custom garantisce prestazioni grafiche di alto livello, supportate da un sistema di ray tracing capace di simulare singolarmente i raggi di luce per ombre e riflessi realistici nei titoli compatibili.

Tra le funzionalità più apprezzate spicca la tecnologia audio 3D Tempest, che crea paesaggi sonori avvolgenti e posizionali, elemento particolarmente rilevante in un titolo FPS come quello incluso nel bundle. La console supporta gaming fino a risoluzione 8K e garantisce piena compatibilità con TV 4K, rendendo l’esperienza visiva all’altezza degli standard più moderni.

Il controller DualSense incluso rappresenta uno dei punti di forza del pacchetto, grazie al feedback aptico che permette di percepire fisicamente impatti e azioni di gioco, oltre ai grilletti adattivi con resistenza dinamica che simulano la tensione reale di armi e attività in-game.

La confezione comprende inoltre:

Base di appoggio per la console

Cavo HDMI, cavo alimentazione AC e cavo USB

Astro’s Playroom pre-installato

pre-installato Voucher per Call of Duty: Modern Warfare II – Cross-Gen Bundle, che include anche Final Judgment Bundle, Operator Bundle di Khaled Al-Asad e Oni Operator Pack

Va segnalato che il gioco richiede il download tramite voucher riscattabile sul PlayStation Store, non essendo distribuito su disco fisico all’interno della confezione. Il titolo offre una campagna single-player con personaggi iconici della saga e un comparto multiplayer rinnovato, con la modalità Gunsmith per la gestione avanzata delle armi e il supporto fino a 16 giocatori online con abbonamento PlayStation Plus.

Sconto sul bundle ps5 e call of duty, come approfittarne

Il prezzo originale di 599€ scende a 412,51€, con un risparmio effettivo di quasi 187€ e uno sconto che si attesta intorno al 31%. L’offerta è disponibile su Amazon, piattaforma che garantisce spedizione rapida e tutte le garanzie standard previste per l’acquisto di prodotti elettronici. Considerando che si tratta di un bundle ormai uscito dai canali distributivi ufficiali più recenti, questa configurazione rappresenta una soluzione interessante per chi cerca sia la console sia il titolo Call of Duty Modern Warfare II in un unico pacchetto a un prezzo competitivo.

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