Da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe in programma il lancio di una serie di prodotti di domotica e nelle scorse ore nuove anticipazioni sono arrivate da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg “specializzato” negli affari del colosso di Cupertino.

A dire di Gurman, Apple avrebbe sviluppato diversi nuovi dispositivi in ​​collaborazione con LG Electronics, pensati per offrire alcune soluzioni per rendere la propria casa più smart.

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Cosa sappiamo dei nuovi prodotti di Apple e LG

Stando a quanto emerge da alcuni documenti depositati da LG presso le autorità di regolamentazione, tra i frutti di tale partnership vi dovrebbero essere un campanello smart, un termostato, una serratura smart, telecamere di sicurezza per interni e per esterni e una telecamera con faretto.

Pare che tali dispositivi non siano destinati ad arrivare sul mercato con l’iconico simbolo della mela, in quanto dovrebbero essere venduti con il marchio LG, che avrà quindi la responsabilità sia della produzione che dell’assistenza post-vendita.

Questa nuova gamma di device potrebbe essere presentata ufficialmente già nel corso della prossima settimana e dovrebbe sfruttare un nuovo hub a cui il colosso di Cupertino sta lavorando da parecchio tempo e che sarebbe finalmente pronto.

Sempre nell’ambito della strategia di Apple volta ad offrire un ecosistema più ampio di dispositivi smart home, l’azienda potrebbe lanciare anche una versione rinnovata di HomePod Mini e un set-top box per la TV.

Secondo Gurman, i nuovi device del colosso statunitense potrebbero essere disponibili in tempi rapidi mentre per quelli di LG probabilmente ci sarà da avere pazienza per qualche mese.

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