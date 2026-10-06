Xiaomi ha un’ampia offerta di Smart TV economiche con quattro modelli differenti, tutte basate su piattaforma Fire TV. Sono proprio loro le protagoniste di una nuova ondata di sconti su Amazon.it in occasione della Feste delle Offerte Prime. Si va dal compatto 32″ HD fino al generoso 65″ 4K, con tagli di prezzo che toccano il 24% e risparmi fino a 80 euro su una singola configurazione.

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Quattro Smart TV Xiaomi per ogni esigenza di spazio e budget

Xiaomi TV F 32 rappresenta l’ingresso più accessibile della gamma, con pannello LED HD 1366×768, frequenza di 60Hz e supporto a HDR10 e HLG. Il comparto audio conta su due altoparlanti da 8W ciascuno, mentre la connettività include due porte HDMI, USB 2.0, Ethernet e Bluetooth 5.0. Il sintonizzatore Triple Tuner DVB-T2/C/S2 permette la ricezione sia terrestre che satellitare.

Xiaomi TV F Pro 32 condivide dimensioni e risoluzione con il modello base, ma introduce un pannello QLED con copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3, garantendo colori più vividi e realistici. L’audio sale a 10W per altoparlante e il resto della dotazione tecnica resta sostanzialmente invariata, incluso il processore quad-core con 1,5GB di RAM.

Xiaomi TV 43″ 2026 segna il salto generazionale verso il 4K Ultra HD, abbinato a 2GB di RAM e 32GB di storage. Spiccano il supporto MEMC per la fluidità delle immagini in movimento, tre porte HDMI e la compatibilità con AirPlay per i dispositivi Apple, oltre al controllo vocale Alexa integrato nel telecomando.

Xiaomi TV F 50 e F 65 chiudono la selezione con la stessa piattaforma software e le medesime specifiche tecniche, distinguendosi solo per diagonale e luminosità massima: 240 Nit per il 50″ e 300 Nit per il 65″. Entrambi offrono pannello 4K con HDR10, HLG e Filmmaker Mode, audio potenziato da 2x10W con Dolby Audio e DTS-X, e la modalità Game Boost che consente fino a 120Hz in risoluzione 1080p per il gaming.

Sconti dal 5% al 24% su tutta la gamma

Le offerte coinvolgono tutti e quattro i modelli con percentuali di sconto molto diverse tra loro. Xiaomi TV F 32 passa da 149€ a 132€, con un taglio contenuto, mentre la variante F Pro 32 scende da 169€ a 151€, mantenendo una percentuale simile ma offrendo in cambio il pannello QLED.

Il salto più interessante arriva con Xiaomi TV 43″ 2026, che crolla da 329€ a 249€, segnando uno sconto del 24% e un risparmio di 80 euro, il più consistente dell’intera selezione sia in valore assoluto che percentuale.

Le due varianti della serie F 2025 completano il quadro con sconti intermedi: F 50 scende da 299€ a 279€ (-7%), mentre F 65 passa da 399€ a 359€ (-10%), offrendo un risparmio di 40 euro su un pannello 4K da 65 pollici con refresh rate fino a 120Hz in modalità gaming.

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