La Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando alla chiusura, e in tantissimi hanno già approfittato dei numerosi sconti messi a disposizione. Prima di arrivare al termine dell’evento, diamo un’occhiata alle offerte più popolari finora e alle proposte finora più apprezzate, naturalmente con un occhio di riguardo ai prodotti tech.
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Le offerte più popolari e gli sconti migliori della Festa di Amazon
Come ormai saprete, la Festa delle Offerte Prime di Amazon è valida fino alle 23:59 di oggi, 7 ottobre 2026, e propone migliaia di prodotti in sconto, tech e non. L’evento promozionale è simile al Prime Day estivo, e consente agli abbonati Amazon Prime di approfittare di numerose offerte. Come forse saprete, nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise infatti di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione, anch’essa ricchissima di proposte.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Visto che ormai ci stiamo avvicinando al termine dell’evento, possiamo scoprire insieme le offerte più popolari finora, gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo).
Smartphone più venduti in offerta su Amazon
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Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico
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Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Lavanda
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Salvia
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Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
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Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Bianco
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Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
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Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3" - nero ossidiana, 128GB
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Google Pixel 10a - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Nero ossidiana, 256GB
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Google Pixel 10a - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Grigio nebbia, 128GB
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Google Pixel 10a - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Viola lavanda, 128GB
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Motorola edge 60 neo con Moto AI (8/256GB, Tripla camera 50MP+13MP+10MP, selfie 32MP, Display 6.36" Super HD 120Hz, MediaTek Dimensity 7400, 5000mAh, TurboPower 68W, Android 15), PANTONE Grisaille
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Motorola moto g57 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 50+8MP+flicker sensor, Display 6.72" 120Hz, 5100mAh, Snapdragon 6s Gen 4, Android 16), PANTONE Corsair
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Motorola moto g57 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 50+8MP+flicker sensor, Display 6.72" 120Hz, 5100mAh, Snapdragon 6s Gen 4, Android 16), PANTONE Corsair
Smartwatch e cuffie più venduti in offerta su Amazon
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Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
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Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass, IPX4, Blu crepuscolo - Edizione limitata
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Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
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Prodotti informatica più venduti in offerta su Amazon
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ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) con Display ROG Nebula HDR da 18" a 240Hz, NVIDIA GeForce RTX 5090 24GB, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 2TB SSD, Win 11 Home, Layout ITA, Nero
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Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Pro, CPU 18 e GPU 20 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 16,2'', 24GB di memoria unificata, 1 TB SSD, Wi Fi 7 – Argento
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HP OmniBook Ultra AI PC 14-kd0005slx, Laptop, Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7 356H, 32 GB RAM, 1 TB, Display 14" Touch 3K OLED VRR 120Hz 500 nits, Notebook, Windows 11, Portatile, Grigio
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ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI#B0GQH7ZDN4, Notebook con display 16" IPS Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ i7 Processor 14650HX, Nvidia GeForce RTX 5060, RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Grigio
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ASUS V16 V3607VU#B0H37G27BG, Notebook con display 16" LED, Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ 5 Processor 210H, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Nero
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15" IPS Intel Core 7 350, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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HP Laptop 15-fd1000slx, Notebook, Intel Core 7 150U, 16 GB RAM, 512 GB, Grafica integrata, Display 15,6" FHD Antiriflesso 250 nits, Laptop, Windows 11, Portatile, Argento
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ASUS Vivobook 16 F1607QA#B0GN3VTL78, Notebook con display 16" IPS, Anti-glare, 60Hz,Snapdragon® X X1 26 100 Processor,RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Argento
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AMD Ryzen 9 9950X3D Processore con tecnologia 3D V-Cache, 16 core/32 thread, cache da 144 MB, TDP da 170 W, socket AM5, frequenza di boost fino a 5,7 GHz, DDR5 e PCIe 5.0
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
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ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0GN3H335T, Notebook con display 15.6" IPS, Anti-glare, 60Hz, INTEL Core 5 320,RAM 8GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Argento
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HP OmniBook 3 16-by0001slx, Notebook, AMD Ryzen 5 130, 8 GB RAM, 512 GB, AMD Radeon 660M integrata, Display 16" 2K IPS Antiriflesso 300 nits, Laptop, Windows 11, Portatile, Argento
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Samsung Monitor S30GD (S24D302), Flat, 24'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free
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HP 100 Mouse Cablato, Sensore Preciso fino a 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotellina di Scorrimento, Cavo USB-A da 1.5 m, Design con Profilo Ergonomico, Ambidestro, Nero
Prodotti per la pulizia smart più venduti in offerta su Amazon
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DREAME X50s Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Ultrasottile 7,95 cm, Supera Ostacoli 8.8 cm, 35.000 Pa, Auto-Svuot./Riemp./Pulizia, 0 Grovigli, Rileva 280+ Ostacoli, Bianco
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DREAME X50s Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Ultrasottile 7,95 cm, Supera Ostacoli 8.8 cm, 35.000 Pa, Auto-Svuot./Riemp./Pulizia, 0 Grovigli, Rileva 280+ Ostacoli, Bianco
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DREAME L50s Pro Ultra-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa,Pulizia di Bordi e Angoli,Spazzola Antigroviglio
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DREAME L50 Ultra AE-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Dotato di Sistema di Auto-Svuotamento e Auto-Pulizia dei Moci a 100 °C,Aspirazione da 28.000Pa,Rilevamento Degli Ostacoli e Navigazione a 360°
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DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Aspirazione da 25.000 Pa,Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
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DREAME L40 Ultra A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Svuotamento Automatico della Polvere e Doppio Sistema Antigroviglio, Aspirazione da 24.000 Pa, Sollevamento dei Panni di Lavaggio da 10,5 mm
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Altri prodotti per la smart home più venduti in offerta su Amazon
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XIAOMI TV F 65 2025, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
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EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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EZVIZ CP5 Videocitofono WiFi con Schermo Touch Screen a Colori da 7", Visione Notturna 1080p e Audio Bidirezionale, Citofono con Sblocco Remoto, Dual Band, Design Sottile
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Apple AirTag in confezione da 4 (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
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EZVIZ CB8 Lite 2K+ Telecamera WiFi Esterno con Pannello Solare, PTZ 360° AOV, Rilevamento di Persone/Veicoli, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a Colori, Difesa Attiva
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EZVIZ Telecamera WiFi Esterno 3mp, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa Outpro
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Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
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Samsung Galaxy SmartTag2 (1 Pezzo) Localizzatore Bluetooth con Modalità Smarrito, Design compatto, Batteria a lunga durata, Resistenza IP67, Black 2023
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Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
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Questi dunque alcuni dei prodotti più venduti su Amazon in questa seconda parte di evento, insieme alle offerte più popolari. I prezzi delle proposte indicati qui sopra potrebbero variare ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse che risulti tuttora disponibile, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere ormai troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
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