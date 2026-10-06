Spendere 909€ per uno smartwatch, per quanto eccezionale, resta una cifra importante. Ma quando il prezzo scende sensibilmente, e parliamo di uno dei modelli più completi mai realizzati da Apple, la questione cambia completamente prospettiva. Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular con cassa in titanio naturale da 49mm e cinturino Alpine Loop blu chiaro in taglia Large si presenta ora con uno sconto che merita attenzione, specialmente considerando il trend al ribasso registrato nelle ultime settimane su Amazon. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo smartwatch un acquisto consigliato e quali sono le cifre dell’offerta.

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Apple Watch Ultra 3, il display che ridefinisce lo standard

Il vero protagonista di questa generazione è il display OLED LTPO3, descritto da Apple come il più grande mai realizzato per un Apple Watch. Grazie a bordi ridotti del 24%, l’area visibile aumenta mantenendo invariate le dimensioni della cassa. Le specifiche parlano chiaro: 422 x 514 pixel (326 ppi), cristallo di zaffiro piatto e una luminosità di picco che raggiunge i 3000 nit, sufficiente persino per utilizzare lo schermo come torcia d’emergenza.

Una chicca software interessante riguarda il refresh rate in modalità always-on: passa da un aggiornamento al minuto a uno al secondo, permettendo di vedere la lancetta dei secondi muoversi in tempo reale senza sollevare il polso.

Il cuore pulsante è il chip S10 con Neural Engine a 4 core e 64GB di memoria interna, abbinato a un comparto sensoristico completo che include:

Sensore cardiaco elettrico e ottico di terza generazione

Sensore di ossigeno nel sangue e temperatura

Profondimetro e bussola

Altimetro sempre attivo

Accelerometro ad alta intensità g

Sul fronte autonomia, la batteria garantisce fino a 42 ore di utilizzo standard, che diventano 72 ore in modalità Risparmio energetico. Con ricarica rapida bastano 15 minuti per ottenere 12 ore di autonomia aggiuntiva.

Da segnalare anche l’introduzione delle comunicazioni satellitari integrate, utili per restare in contatto anche in zone prive di copertura di rete, e la certificazione MIL-STD che garantisce resistenza a urti, shock termici e condizioni estreme, oltre alla resistenza all’acqua fino a 100 metri.

Offerta Prime 2026: il prezzo che fa la differenza

Il prezzo di listino di Apple Watch Ultra 3 si attesta a 909€, ma per la Festa delle Offerte Prime 2026 Amazon propone questo modello a 639€, con uno sconto del 30% che si traduce in un risparmio di 270€. Una cifra significativa considerando che il prodotto resta uno dei top di gamma assoluti nel panorama smartwatch, con prestazioni che reggono il confronto anche con la generazione successiva.

L’offerta è disponibile su Amazon.it con spedizione rapida e disponibilità immediata.

Anche Apple si lascia coinvolgere dalla Festa delle Offerte Prime 2026, un’occasione da non perdere per chi aspettava il momento giusto. Per restare aggiornati su questa e altre promozioni tech in tempo reale, seguite il canale Telegram PrezziTech, mentre per gli errori di prezzo più clamorosi e gli sconti pazzeschi su qualsiasi categoria di prodotto non perdetevi ErroriBomba.