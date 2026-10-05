Nintendo ha realizzato una nuova edizione speciale di Nintendo Switch 2 dedicata al 40° anniversario di The Legend of Zelda, mostrandola nel corso di un evento dedicato alle festività insieme ai Joy-Con 2 coordinati, al dock, al controller Nintendo Switch 2 Pro e al relativo supporto, tutti elementi disponibili separatamente oppure in bundle.

Di questa edizione avevamo peraltro già avuto un’anticipazione lo scorso 17 settembre, quando Nintendo aveva annunciato quattro nuovi bundle per Switch 2 e Switch Lite destinati al mercato europeo, tra cui proprio quello con The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition previsto dal 29 ottobre, mentre i festeggiamenti per i quarant’anni della serie erano partiti già a inizio settembre con il Direct dedicato, che aveva mostrato tra le altre cose il remake di Ocarina of Time in arrivo il 5 novembre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Tutti i dettagli e i riferimenti della nuova Switch 2 a tema Zelda

I riferimenti alla serie sono davvero numerosi e distribuiti su ogni singolo componente, a partire dal Joy-Con 2 sinistro che presenta una tonalità di verde più scura rispetto a quello destro e raffigura una versione in pixel art di Link mentre solleva la Triforza, mentre sul retro del Joy-Con 2 destro trova posto una rappresentazione sempre in pixel art di Zelda. Anche i joystick si distinguono da quelli della versione standard grazie alla colorazione dorata, un dettaglio che da solo basta a rendere riconoscibile la console a colpo d’occhio.

Il dock adotta invece una combinazione di due colori, con la parte superiore nera che presenta un motivo ispirato alla Triforza e quella inferiore realizzata in dorato, ed è stato pensato espressamente per essere esposto anziché nascosto all’interno di un mobile, scelta che si allinea con l’impostazione generale di un prodotto costruito attorno all’estetica della serie più che attorno alla pura funzionalità.

Il Nintendo Switch 2 Pro Controller riprende la stessa combinazione cromatica della console, alternando nero, oro e verde, con quest’ultimo che si estende dalla parte superiore fino ai pulsanti dorsali e avvolge anche la parte posteriore del gamepad. A differenza dei Joy-Con 2, però, il controller non presenta alcun riferimento nascosto alla serie, limitandosi quindi alla sola caratterizzazione cromatica.

Prima di andare avanti, segnaliamo che Nintendo propone il Pro Controller anche in abbinamento a un supporto espositivo dedicato, pensato per chi volesse tenere in mostra anche questo accessorio anziché riporlo in un cassetto una volta terminata la sessione di gioco.

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Prezzo e disponibilità

Nintendo Switch 2 Zelda 40th Anniversary Edition e il relativo Pro Controller saranno disponibili a partire dal 29 ottobre, con l’edizione speciale della console proposta a un prezzo consigliato di 519,99 euro, vale a dire 20 euro in più rispetto ai 499,99 euro della versione standard.

Anche il controller dedicato costa più del modello normale, dato che il prezzo si attesta a 99,99 euro contro i 10 euro in meno del Pro Controller tradizionale, mentre la versione accompagnata dal supporto espositivo sale a 109,99 euro.

Vale la pena ricordare, per chi stesse valutando l’acquisto, che la Switch 2 standard monta uno schermo LCD da 7,9 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate fino a 120 Hz e supporto HDR10, spingendosi fino al 4K a 60 Hz in modalità dock, con 256 GB di memoria interna espandibili tramite microSD Express e la retrocompatibilità completa con l’intera libreria della prima Switch.

I preordini, aperti già a settembre, hanno registrato molto rapidamente il tutto esaurito, e per quanto Nintendo abbia confermato che nuove unità saranno disponibili al momento del lancio, l’azienda stessa mette le mani avanti avvertendo che potrebbero esaurirsi altrettanto velocemente, uno scenario che del resto accompagna Switch 2 praticamente da quando è arrivata sul mercato nel giugno 2025.