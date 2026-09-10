Nintendo ha organizzato un secondo Nintendo Direct nel giro di pochi giorni, questa volta dedicato principalmente ai titoli in arrivo su Switch 2 nel corso dell’inverno, ma con spazio anche per giochi Switch e progetti ancora più lontani nel tempo.

Dopo il Direct di martedì incentrato su Zelda, di cui avevamo raccontato nel dettaglio il remake di Ocarina of Time, la casa di Kyoto ha scelto di dedicare questa seconda puntata a un ventaglio molto più ampio di annunci, tra grandi produzioni first party e porting di terze parti.

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Nintendo annuncia tantissimi porting e ritorni per alcune vecchie glorie

Il Direct si è aperto con l’annuncio di un porting di Monster Hunter Wilds per Switch 2, in arrivo il 4 dicembre. Confermato anche Final Fantasy 7 Revelation, terzo capitolo della trilogia remake, che debutterà su Switch 2 l’8 aprile 2027, lo stesso giorno delle altre piattaforme; nel frattempo, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, prequel della saga, è già disponibile da oggi sulla console.

A seguire è arrivata la notizia di una versione Switch 2 di Hyrule Warriors: Age of Calamity, in uscita il 25 febbraio. Lo spin-off hack-and-slash di Zelda, ambientato un secolo prima degli eventi di Breath of the Wild, aveva debuttato su Switch nel 2020; questa Definitive Edition porta con sé grafica e framerate migliorati, più nemici a schermo, tutti i DLC inclusi e una nuova modalità di difficoltà più impegnativa. Chi possiede già la versione Switch non riceverà l’aggiornamento gratis, ma potrà contare su uno sconto e sul trasferimento dei salvataggi.

Tra gli indie più attesi arriva Meccha Chameleon, gioco multiplayer di nascondino diventato un fenomeno virale, capace di superare i 20 milioni di copie vendute in appena due mesi dal debutto su Steam a giugno; da oggi è disponibile anche su Switch 2. Pokémon Pokopia riceverà invece una seconda espansione più avanti nell’anno, con accessori come occhiali da sole, nastri e papillon da applicare ai Pokémon.

Star Fox guadagnerà presto lo split screen fino a quattro giocatori nella modalità Battaglia, con tre nuovi stage, aggiornamento in arrivo il 29 settembre; da oggi, inoltre, il classico GameCube Star Fox Adventures entra nella libreria di Nintendo Switch Online.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, gratuito per chi possiede già l’originale su Switch, arriverà il 29 settembre con supporto a mouse, controlli di movimento, mira giroscopica e touchscreen sulla versione Switch 2. Kingdom Come: Deliverance 2 sbarcherà invece sulla console nel corso del 2027, con tutti i DLC inclusi.

Nintendo ha colto l’occasione per ricordare che Fire Emblem: Fortune’s Weave uscirà il 17 settembre, mentre Lego Batman: Legacy of the Dark Knight arriverà il 18 settembre. Ecco poi una lista fitta di ulteriori annunci emersi durante la presentazione:

Professor Layton and the New World of Steam , con la raccolta di enigmi più grande della serie, arriva su Switch e Switch 2 il 10 dicembre

, con la raccolta di enigmi più grande della serie, arriva su Switch e Switch 2 il 10 dicembre Yo-kai Watch 2: Haunted Domain , nuovo capitolo della serie RPG dello studio Level 5, è in sviluppo senza ulteriori dettagli

, nuovo capitolo della serie RPG dello studio Level 5, è in sviluppo senza ulteriori dettagli La versione Switch 2 di Pikmin 4 introduce comandi vocali tramite microfono integrato e una nuova modalità Dandori Academy, disponibile dal 12 novembre

introduce comandi vocali tramite microfono integrato e una nuova modalità Dandori Academy, disponibile dal 12 novembre Onyx: The Dark Grip , dallo studio horror Bloober Team, sarà giocabile solo in modalità portatile ed è un’esclusiva Switch 2 in uscita l’anno prossimo

, dallo studio horror Bloober Team, sarà giocabile solo in modalità portatile ed è un’esclusiva Switch 2 in uscita l’anno prossimo Xenoblade Chronicles 3 arriva in edizione Switch 2 il 3 dicembre con la nuova modalità survival Heroes’ Vault e l’eroina inedita Shimmer

arriva in edizione Switch 2 il 3 dicembre con la nuova modalità survival Heroes’ Vault e l’eroina inedita Shimmer Stage Fright , dallo studio di Overcooked Ghost Town Games, uscirà su Switch e Switch 2 l’anno prossimo

, dallo studio di Overcooked Ghost Town Games, uscirà su Switch e Switch 2 l’anno prossimo The Keepsake Sea , espansione a pagamento di Disney Dreamlight Valley con personaggi de La Sirenetta e Pirati dei Caraibi, arriva a novembre

, espansione a pagamento di Disney Dreamlight Valley con personaggi de La Sirenetta e Pirati dei Caraibi, arriva a novembre Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale, puzzle game ritmico, debutterà su Switch 2 l’anno prossimo

Gli amiibo finali di Kirby Air Riders, Sword Kirby & Dragoon e Noir Dedede & Hydra, arriveranno il 12 novembre, mentre Cairn, gioco di sopravvivenza in arrampicata, sbarcherà su Switch 2 all’inizio del 2027, con una demo già disponibile da oggi. I remake di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4, tutti comprensivi dei rispettivi DLC, arriveranno il 16 ottobre.

Come già annunciato, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake della prima avventura di Lara Croft, uscirà su Switch 2 e altre piattaforme il 12 febbraio; il gioco aveva fatto discutere quest’anno dopo che era emerso l’utilizzo di intelligenza artificiale generativa da parte degli sviluppatori, con una nota sulla pagina Steam che precisa come eventuali asset generati con IA siano stati sostituiti o rifiniti manualmente per preservare la visione creativa del team.

Nintendo Switch Sports Resort includerà una modalità a esplorazione libera per girare Wuhu Island in aereo o skateboard e sfrecciare sull’acqua in jetski, oltre a una modalità offline in singolo chiamata Island Crown; il gioco, che propone 12 sport virtuali, arriva su Switch 2 il 22 ottobre.

Metroid Ravenous e Kirby chiudono in bellezza

Ci è voluto un bel po’ prima di arrivare al primo grande annuncio inedito della serata, ovvero il nuovo capitolo di Metroid. Il gioco, in 2D, si chiama Metroid Ravenous e arriverà su Switch 2 il 28 gennaio; il nome richiama la capacità di Samus di assorbire energia dai nemici sconfitti, un dettaglio che dà già un’idea delle meccaniche al centro del titolo. Amiibo ed edizione speciale del gioco saranno disponibili nella stessa data.

Un aggiornamento di Mario Kart World, disponibile da oggi, permette di correre su versioni rinnovate di dieci tracciati del Super Mario Kart originale, inclusa la storica Ghost Valley 1 con tanto di scorciatoia classica; la modalità Knockout Tour guadagnerà inoltre due nuovi percorsi. Mega Man: Dual Override ha mostrato Proto Man come personaggio giocabile, con il gioco e i relativi amiibo attesi per la prossima primavera.

Eternal Anima, JRPG a base di viaggi nel tempo in cui il protagonista può rivivere ricordi misteriosi e ottenere i poteri di eroi del passato, arriverà su Switch 2 il 4 marzo. Danganronpa 2×2 ha ricevuto una data di uscita, il 14 gennaio su Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S e PC, e include sia un remake di Danganronpa 2: Addio Disperazione sia una nuova modalità che rimescola vittime e assassini della storia originale.

Fatal Fury: City of the Wolves riceverà un porting Switch 2 il 22 ottobre, mentre Metal Slug Ultimate Collection, sempre firmato SNK, porterà dieci giochi della serie con supporto co-op online su entrambe le versioni della console l’anno prossimo. Yu-Gi-Oh! Tag Force GX e il remake 3D Romancing SaGa 3: Destinies United arriveranno invece il 16 febbraio.

Nintendo ha infine passato in rassegna una lunga serie di aggiornamenti da parte dei partner: 007 First Light arriverà su Switch 2 entro l’anno senza una data precisa; i porting di Far Cry 3 e Far Cry 3: Blood Dragon sono attesi in primavera 2027, mentre The Crew Motorfest arriva l’8 ottobre. House Flipper 2 debutta il 15 ottobre, lo stesso giorno di It Takes Two, mentre Sonic Pico Park e Stellar Blade arriveranno rispettivamente il 12 novembre e il 5 novembre. Bluey’s Happy Snaps sbarca il 15 ottobre, e un’edizione speciale di Marvel’s Guardians of the Galaxy arriva il 5 novembre.

È stata inoltre svelata la data di uscita Switch 2 di Persona 4 Revival, remake di Persona 4 Golden, fissata al 20 maggio, qualche mese dopo il debutto su PS5, Xbox Series X/S e PC; confermata anche una versione Switch 2 di Persona 6.

A chiudere la presentazione ci ha pensato Kirby, con l’annuncio di Kirby and the World Beyond, avventura in 3D che mette in mano al personaggio una spada e in testa un cappello che ricorda molto da vicino quello di Link, pur mantenendo la capacità di copiare creature e oggetti. Il gioco arriverà su Switch 2 nella prossima primavera, proprio durante l’anno del 35° anniversario di Kirby.