La Festa delle Offerte Prime di Amazon è ormai alle porte e MSI si prepara all’appuntamento con una selezione di prodotti che spazia dai monitor da gaming ai componenti hardware, passando per schede madri, sistemi di raffreddamento, periferiche e PC All-in-One. Le promozioni saranno disponibili durante il 6 e 7 ottobre 2026, con alcune iniziative dedicate che proseguiranno anche nelle settimane successive.

Il catalogo comprende diverse soluzioni particolarmente interessanti per chi sta progettando una nuova configurazione o vuole intervenire su una postazione già esistente. Tra i prodotti più interessanti troviamo alcuni monitor QD-OLED, l’alimentatore MPG A1250GS PCIE5 e una GeForce RTX 5080 proposta a 1.399 euro, a dir poco conveniente visto il periodo.

A queste offerte si aggiungono poi alcune promozioni che permettono di ottenere videogiochi in omaggio acquistando determinati monitor o schede grafiche MSI; vediamo tutto nel dettaglio.

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Monitor QD-OLED MSI in offerta durante il Prime Day

Il listino monitor rappresenta probabilmente uno dei punti più interessanti della selezione MSI. L’azienda ha infatti previsto ribassi su diversi modelli QD-OLED, una tecnologia che continua a trovare sempre più spazio nelle configurazioni da gaming di fascia alta grazie alla combinazione tra qualità dell’immagine, contrasto elevato e tempi di risposta estremamente ridotti.

Il MAG 321UPX QD-OLED sarà disponibile a 597 euro, con uno sconto indicato da MSI vicino al 35%, e rappresenta una soluzione pensata per chi vuole passare a un pannello OLED di fascia alta mantenendo una diagonale più ampia rispetto ai classici 27 pollici.

A 599 euro saranno invece proposti il MAG 272QP QD-OLED X50 e il MPG 271QRX QD-OLED, con un risparmio che può arrivare fino a 300 euro rispetto al costo di listino. Il MAG 272QP QD-OLED X50 è particolarmente orientato al gaming competitivo grazie al pannello da 26,5 pollici con risoluzione WQHD e frequenza di aggiornamento fino a 500 Hz; il MPG 271QRX QD-OLED punta invece su una configurazione WQHD da 26,5 pollici con refresh rate fino a 360 Hz.

Si tratta quindi tre proposte che coprono esigenze leggermente differenti, ma accomunate dall’utilizzo della tecnologia QD-OLED e da caratteristiche pensate soprattutto per il gaming.

Componenti PC: sconti su alimentatori, case, dissipatori e schede madri

Le offerte MSI non si fermano ai monitor. Anche il catalogo dedicato ai componenti PC sarà protagonista della Festa delle Offerte Prime, con diverse soluzioni destinate sia a chi deve costruire un nuovo computer sia a chi vuole aggiornare una configurazione esistente.

Uno degli sconti più consistenti riguarda il MPG A1250GS PCIE5, alimentatore da 1.250 watt che durante il Prime Day sarà disponibile a 139,99 euro, rispetto ai 239,99 euro del prezzo indicato in precedenza; facendo due conti, il ribasso arriva quindi al 41%. Si tratta di un modello di fascia alta compatibile con gli standard più recenti per le piattaforme gaming e dotato di connettori nativi per le schede grafiche di nuova generazione; la potenza elevata lo rende particolarmente adatto alle configurazioni che utilizzano componenti enthusiast, comprese le GPU più esigenti.

MSI propone poi promozioni su diversi case delle famiglie MAG PANO e MPG VELOX, oltre a una selezione di sistemi di raffreddamento a liquido MAG CORELIQUID. Sul fronte delle schede madri, le offerte coinvolgono modelli come la B760 GAMING PLUS WIFI, la PRO Z790-P WIFI e la serie MAG X870E TOMAHAWK WIFI, andando quindi a coprire sia piattaforme Intel sia AMD.

La selezione è particolarmente ampia e permette di intervenire su praticamente tutti i principali componenti di una configurazione desktop, senza limitarsi alle sole periferiche.

In offerta c’è anche la GeForce RTX 5080 di MSI

Per chi sta cercando una scheda grafica di fascia alta, MSI ha inserito tra le proposte del Prime Day anche la GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK, che sarà proposta a 1.399 euro. La scheda dispone di 16 GB di memoria GDDR7 e si colloca nella fascia enthusiast della gamma GeForce RTX 50, una una soluzione destinata soprattutto a chi vuole giocare ad alte risoluzioni o costruire una configurazione in grado di gestire carichi grafici particolarmente impegnativi.

Il prezzo rappresenta uno degli elementi più interessanti della selezione MSI, soprattutto considerando il posizionamento della RTX 5080 all’interno dell’attuale generazione NVIDIA e tutte le problematiche legate alla disponibilità di memoria che ha impattato su prezzi e disponibilità.

MSI Modern: sconti anche sui PC All-in-One

In questo caso la promozione si rivolge anche a chi non è interessato a un PC assemblato. L’azienda propone infatti ribassi sui PC desktop All-in-One delle famiglie Modern AM242 e Modern AM272P, con sconti che possono superare i 150 euro. Si tratta di sistemi pensati principalmente per la produttività quotidiana, il lavoro e l’utilizzo domestico.

Il formato All-in-One permette di integrare la componentistica direttamente nella struttura del display, riducendo l’ingombro sulla scrivania e semplificando l’installazione. Anche in questo caso, quindi, la selezione MSI copre una fascia di pubblico molto diversa rispetto a quella interessata ai monitor QD-OLED o alle schede grafiche RTX 50.

Onimusha: Way of the Sword in regalo con i monitor QD-OLED

Alle offerte sui monitor si affianca anche il Game Bundle dedicato a Onimusha: Way of the Sword. L’iniziativa permette agli acquirenti di determinati monitor gaming MSI QD-OLED di ottenere un codice per una copia digitale del gioco. Tra i modelli aderenti figurano diverse soluzioni delle serie MPG, tra cui MPG 271QRX QD-OLED, MPG 272URX QD-OLED, MPG 321URX QD-OLED, MPG 321URXW QD-OLED, MPG 322URX QD-OLED e MPG 491CQPX QD-OLED, oltre ad altri modelli indicati nei termini della promozione.

Il periodo di riscatto va dal 3 settembre al 4 novembre 2026, oppure fino a esaurimento delle scorte dei codici disponibili. Il codice ottenuto può invece essere attivato nel periodo compreso tra il 4 settembre 2026 e il 4 aprile 2027. La procedura prevede l’acquisto di un prodotto idoneo, la registrazione del dispositivo tramite MSI Member Center e l’invio della prova d’acquisto insieme al link alla recensione richiesta dalla promozione.

CONTROL Resonant per chi sceglie una GeForce RTX 50

Anche chi approfitta del Prime Day per acquistare una nuova scheda grafica MSI può contare su una promozione dedicata. Il CONTROL Resonant Game Bundle permette di ricevere una copia digitale di CONTROL Resonant acquistando determinati prodotti MSI dotati di GPU GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti o RTX 5070; l’iniziativa riguarda sia alcune schede grafiche sia sistemi desktop e notebook compatibili.

Anche in questo caso il periodo promozionale va dal 25 agosto 2026 alle 08:30 PT fino al 13 ottobre 2026 alle 23:59:59 PT, mentre le richieste potranno essere presentate fino al 10 novembre 2026 alle 23:59:59 PT. Il gioco viene fornito sotto forma di codice digitale e la disponibilità è comunque soggetta a esaurimento delle scorte. Per gli acquisti effettuati in Europa è inoltre necessario verificare attentamente il rivenditore e le condizioni specifiche previste dall’iniziativa.

Autumn Pack: fino a 60 euro di Steam Code con le schede grafiche MSI

C’è poi una terza iniziativa che va oltre i due giorni del Prime Day. Con la promozione Autumn Pack, gli utenti che acquistano una scheda grafica MSI aderente possono ricevere un Steam Code dal valore massimo di 60 euro; in tal caso, l’iniziativa rimarrà attiva fino al 13 dicembre 2026, salvo esaurimento scorte.

Il valore del codice varia in base al prodotto acquistato e può arrivare a 60 euro per i modelli di fascia più alta, quindi la promozione rappresenta un incentivo separato rispetto agli sconti applicati direttamente durante la Festa delle Offerte Prime; per partecipare è necessario acquistare un prodotto idoneo, registrarlo secondo le modalità indicate da MSI e completare la procedura di richiesta prevista dalla promozione.

I prezzi e la disponibilità dei prodotti possono naturalmente variare durante l’evento, come del resto abbiamo visto succedere in passato. Per consultare l’intera selezione MSI e verificare le condizioni delle singole promozioni, è possibile fare riferimento allo store MSI dedicato alla Festa delle Offerte Prime su Amazon.