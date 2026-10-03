Garmin ha da poche ore avviato il rilascio del secondo aggiornamento software per i suoi smartwatch di punta più recenti dedicati alle attività ricreative outdoor: parliamo di Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto.

L’azienda elvetico-statunitense si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch e questo aggiornamento serve per risolvere un potenziale bug dei tre modelli. Scopriamo tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 9: la serie riceve il secondo aggiornamento

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato il secondo aggiornamento software per Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, i tre modelli di punta (e super costosi) lanciati da poco più di un mese.

Questi modelli, che sono stati già ufficialmente aggiunti al programma beta ma non hanno ancora ricevuto una nuova versione in anteprima, passano dalla versione 6.48 del software (rilasciata un paio di settimane fa) alla nuova versione 6.49 del software.

Il changelog ufficiale è decisamente più risicato rispetto a quello della precedente versione, che si preoccupava di risolvere svariati problemi che affliggevano varie aree dei dispositivi, e racconta della sola correzione di un potenziale bug presente in precedenza.

Changelog – versione 6.49 (dalla 6.48) Risolve un potenziale problema di spegnimento del quadrante dell’orologio, con alcune lingue.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: