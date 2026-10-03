Quando un televisore da 75 pollici con tecnologia NanoCell e intelligenza artificiale scende al prezzo più basso mai registrato, è difficile non prestare attenzione. LG NanoCell AI NANO80 75″ 4K Smart TV ha subito un taglio di prezzo così netto da ridefinire completamente il rapporto qualità-prezzo in questa fascia dimensionale. Il modello 75NANO80A6B, già apprezzato per il processore α7 Gen8 e il sistema webOS 25, oggi rappresenta una delle occasioni più interessanti per chi cerca un grande schermo senza svuotare il portafoglio. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

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LG NanoCell AI NANO80: un gigante da 75″ con il cervello dell’intelligenza artificiale

Il cuore di questo televisore è il pannello 4K UHD da 75 pollici con tecnologia Nano Colour, capace di restituire colori più puri e naturali rispetto ai normali pannelli LED. A gestire tutto ci pensa il processore α7 4K AI Processor Gen8, che si occupa di upscaling intelligente, dynamic tone mapping e regolazione automatica della luminosità in base ai contenuti riprodotti.

Tra le funzionalità più apprezzate troviamo il Filmmaker Mode, pensato per riprodurre i contenuti esattamente come concepiti dal regista, e il supporto HDR10 e HLG per un’esperienza visiva più profonda. Sul fronte audio, il sistema 2.0 da 20W integra tecnologie come AI Sound Pro con up-mix virtuale 9.1.2 e Clear Voice Pro, utili per migliorare i dialoghi senza dover necessariamente affiancare una soundbar, anche se per un’esperienza davvero immersiva resta comunque consigliata.

Il sistema operativo webOS 25 porta in dote funzioni smart avanzate: chatbot basato su AI, browser completo, Google Cast e compatibilità con Apple AirPlay2. Il telecomando Magic Remote MR25 con puntatore e controlli vocali rende la navigazione ancora più intuitiva. Dal punto di vista della connettività, spiccano 3 porte HDMI con eARC e ALLM, ideali anche per il gaming grazie al supporto VRR a 4K@60Hz, oltre a Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e uscita ottica SPDIF.

Sconto record: ecco quanto si risparmia davvero

Il prezzo di listino di 1299€ scende oggi a soli 569€, con un taglio che sfiora il 56% di sconto e un risparmio concreto di circa 730€. Va ricordato che il prezzo precedente più basso registrato era di 749€, quindi questa nuova quotazione rappresenta un ulteriore passo verso il basso davvero significativo. L’offerta è disponibile su Amazon.it, con vendita e spedizione gestite direttamente dalla piattaforma e disponibilità immediata. Vista l’entità dello sconto, è probabile che le scorte si esauriscano rapidamente, quindi conviene non temporeggiare troppo.

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