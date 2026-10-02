A distanza di oltre un anno e mezzo dall’ultimo aggiornamento, Garmin è tornata ad occuparsi dei suoi smartwatch di lungo corso della serie destinata alle attività outdoor come Garmin Fenix 6, Fenix 6 Pro, Enduro, Tactix Delta, Quatix 6 e Marq.

L’azienda elvetico-statunitense ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo importante aggiornamento software in beta (e potrebbe non essere l’ultimo) per tutti questi modelli con l’obiettivo di risolvere un fastidioso bug. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin torna ad aggiornare in beta tanti vecchi smartwatch

Come anticipato in apertura, Garmin ha recentemente avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software in beta per i suoi smartwatch di punta di (ormai) tre generazioni fa che non ricevevano aggiornamenti dalla parte iniziale del 2025.

I modelli coinvolti sono i Garmin Fenix 6 e Fenix 6 Pro lanciati nel 2019, Garmin Enduro, Tactix Delta, Quatix 6 e Marq. Per tutti loro arriva la nuova versione 29.02 beta del software (sostituisce la precedente versione 28.02) che, visto il cambio di versione, si configura come major update.

Nonostante ciò (ma non sorprende dato che parliamo di modelli vecchi di 6-7 anni), il changelog è piuttosto risicato e parla esclusivamente della risoluzione di un fastidioso bug.

Changelog – versione 29.02 beta (dalla 28.02) Risolto un problema che causava la generazione di valori errati da parte del Race Predictor.

All’interno di un altro post sul forum ufficiale, Garmin ha poi voluto fornire alcune indicazioni aggiuntive sul perché sia arrivato questo aggiornamento per Garmin Fenix 6 e gli altri modelli della stessa generazione, suggerendo che potrebbe non essere l’ultimo del programma.

Ciao utenti di Fenix ​​6/Enduro/Tactix Delta/Quatix 6/Marq, Abbiamo lavorato su alcuni aggiornamenti recenti per questa generazione di dispositivi; questo software verrà rilasciato nell’ambito del nostro Programma Beta. Puoi trovarlo selezionando “Programma Beta” nella parte superiore della pagina del modulo oppure seguendo questo link: Fenix 6/Enduro/Tactix Delta/Quatix 6/Marq.

Resta infine da capire se questo aggiornamento software possa essere portato anche sul canale stabile o se resterà esclusivo per coloro che decideranno di iscriversi al programma Beta con uno dei modelli coinvolti.

Come installare questo aggiornamento su Garmin Fenix 6 e simili

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Per installare questa beta su Garmin Fenix 6 e gli altri modelli coinvolti, invece, dovrete iscrivervi al programma Beta: basterà effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.