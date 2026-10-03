Trovare un diffusore Bluetooth che unisca design iconico, resistenza IP67 e oltre 32 ore di autonomia sotto i 100€ sembrava un’impresa impossibile fino a pochi giorni fa. Marshall Emberton III, lo speaker portatile che ha fatto parlare di sé per l’introduzione del Bluetooth 5.3 LE e la tecnologia True Stereophonic, crolla di prezzo su Amazon con uno sconto che sfiora il 44%. Una colorazione nero e argento che strizza l’occhio all’estetica rock dei mitici amplificatori per chitarra, ora finalmente alla portata di tutti. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta scada.

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Marshall Emberton III, il suono rock che sfida acqua e polvere

Dietro la scocca testurizzata in plastica riciclata e il logo in ottone che richiama gli amplificatori da palco Marshall, si nasconde un comparto tecnico pensato per chi non vuole scendere a compromessi. Gli amplificatori 2 x 38W in Classe D alimentano un driver full-range da 2″ e due radiatori passivi, raggiungendo una pressione sonora massima di 90dB SPL con una risposta in frequenza che spazia da 65Hz a 20kHz.

La vera novità di questa terza generazione è la tecnologia True Stereophonic, capace di generare un suono multidirezionale e binaurale che avvolge letteralmente l’ascoltatore. A questo si aggiunge il Dynamic Loudness, che bilancia automaticamente le frequenze in base al volume impostato, garantendo bassi più profondi rispetto al predecessore Emberton II.

Sul fronte connettività, Marshall Emberton III fa un salto generazionale passando al Bluetooth 5.3 LE, pronto per la tecnologia Auracast, con una portata fino a 100 metri in campo libero. La batteria offre oltre 32 ore di riproduzione continua, con ricarica rapida che garantisce 6 ore di ascolto in appena 20 minuti.

Punti di forza principali:

Certificazione IP67 , resistente a immersioni fino a 1 metro per 30 minuti

, resistente a immersioni fino a 1 metro per 30 minuti Microfono integrato per chiamate in vivavoce, novità assoluta per la serie

per chiamate in vivavoce, novità assoluta per la serie App Marshall Bluetooth con tre preset EQ dedicati

Pulsante On/Off separato e jog di controllo multidirezionale

Dimensioni compatte (160 x 68 x 76,9 mm) per un peso di 670 grammi

Il design robusto, progettato in Svezia, lo rende perfetto per weekend fuori porta, giornate in spiaggia o semplicemente per riempire di musica una stanza senza impianto audio dedicato.

Sconto del 44% su Marshall Emberton III

Il prezzo di listino di Marshall Emberton III si attesta normalmente sui 179€, cifra confermata su diversi store italiani come Unieuro ed Expert. Oggi su Amazon il prezzo crolla a 99,99€, con uno sconto netto del 44% che si traduce in un risparmio concreto di 79€.

Un’opportunità da non sottovalutare per chi cercava un pretesto per portarsi a casa uno degli speaker Bluetooth più riconoscibili sul mercato, con tanto di cavo di ricarica USB-C incluso in confezione e 24 mesi di garanzia standard. La disponibilità su Amazon è però limitata e lo sconto potrebbe rientrare da un momento all’altro.

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