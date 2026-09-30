Quando Amazon rinnova il suo dispositivo di streaming più venduto e lo fa scendere al minimo storico, vale la pena prestare attenzione. Il nuovo Fire TV Stick 4K ha appena debuttato con specifiche rinnovate, un telecomando completamente ridisegnato e un sistema operativo inedito, ma è il prezzo a far discutere: uno sconto così aggressivo su un prodotto appena lanciato non si vede spesso. Vediamo insieme cosa rende questa offerta imperdibile.

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Fire TV Stick 4K, la velocità che cambia le regole dello streaming

La nuova generazione del Fire TV Stick 4K non è un semplice restyling: Amazon promette avvii delle app fino al 35% più veloci e una riproduzione dei contenuti fino al 20% più rapida rispetto al modello precedente. Il merito va anche al nuovo processore quad-core da 1,7GHz, affiancato da 8GB di storage interno e dal supporto completo al Wi-Fi 6, per uno streaming stabile anche nelle case più affollate di dispositivi connessi.

La vera rivoluzione, però, riguarda il software: il dongle abbandona il classico Fire OS basato su Android per abbracciare Vega OS, il nuovo sistema operativo proprietario di Amazon. Una scelta strutturale che punta a semplificare l’esperienza utente e velocizzare ogni interazione, dalla ricerca dei contenuti all’apertura delle app.

Tra le specifiche più interessanti troviamo:

Supporto video HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 e AV1 fino a 4K a 60fps

fino a Audio e video cinematografico con Dolby Vision e Dolby Atmos

e Connettività Bluetooth 5.3 per l’abbinamento rapido con accessori

per l’abbinamento rapido con accessori Integrazione profonda con Alexa+, il nuovo assistente vocale capace di trovare contenuti attraverso comandi naturali

Non manca il nuovo telecomando Fire TV, completamente ridisegnato con pulsanti tattili individuabili anche senza guardare il dispositivo, un design ergonomico pensato per l’uso con una sola mano e controlli dedicati per accensione e volume della TV. Il tutto è incluso nella confezione, senza costi aggiuntivi (il telecomando venduto separatamente costerebbe 15,99€).

A completare il pacchetto ci sono l’accesso unificato a Netflix, Disney+, Prime Video, RaiPlay e centinaia di altre app, oltre alla TV in diretta gratuita con canali finanziati da pubblicità, per ampliare l’offerta di contenuti senza costi di abbonamento.

Prezzo crollato, occasione da non perdere

Il prezzo di listino di 74,99€ scende drasticamente ad appena 35,99€ su Amazon, un taglio che porta lo sconto al 52%. Si tratta del minimo storico per un prodotto appena lanciato sul mercato, una combinazione più unica che rara che difficilmente si ripresenterà a breve. L’offerta è disponibile direttamente sul sito Amazon.it, ma vista l’entità dello sconto e la scarsa reperibilità dei prezzi così bassi su modelli di recente uscita, conviene muoversi in fretta prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire.

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