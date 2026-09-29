Perché spendere quasi 450€ per uno smartwatch rugged quando Garmin Instinct 2X Solar Whitestone crolla a un prezzo che raramente si è visto? Questo smartwatch da 50mm, costruito secondo lo standard militare MIL-STD-810 e dotato di ricarica solare potenzialmente illimitata, oggi si presenta con un taglio di prezzo che lo rende un vero affare per chi cerca robustezza e autonomia senza compromessi. Il momento per acquistarlo a un prezzo davvero interessante è adesso. Vediamo insieme tutte le caratteristiche che lo rendono unico e i dettagli di questa promozione imperdibile.

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Garmin Instinct 2X solar whitestone: robustezza e autonomia senza limiti

Garmin Instinct 2X Solar Whitestone non è il solito smartwatch outdoor. Il case in polimero fibrorinforzato da 50mm è certificato secondo lo standard militare MIL-STD-810, capace di resistere a shock termici, urti e impermeabile fino a 10 ATM. Nonostante le dimensioni generose, il peso resta contenuto a soli 67 grammi, ben più leggero rispetto al Fenix 7X Solar che supera i 96 grammi a parità di ingombro.

La vera particolarità del dispositivo è la lente Power Glass con ricarica solare, con una superficie maggiorata del 50% rispetto all’Instinct 2 Solar standard. Il risultato è la possibilità di un’autonomia potenzialmente illimitata in modalità smartwatch, a patto di garantire almeno 3 ore di esposizione solare giornaliera. Senza ricarica solare, la batteria copre comunque fino a 7 giorni di utilizzo continuo.

Tra le funzioni più interessanti spicca la torcia LED integrata multi-intensità, la prima vista su un modello Instinct, utile per chi pratica attività notturne o outdoor in condizioni di scarsa visibilità. Il supporto Multi-Band GNSS garantisce inoltre un posizionamento estremamente preciso anche in ambienti ostili come boschi fitti o città con grattacieli, grazie alla ricezione doppia frequenza L1+L5 su GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS.

Da segnalare anche:

Display da 1,1 pollici con risoluzione 176×176 pixel

con risoluzione 176×176 pixel Giroscopio a 3 assi per un rilevamento del movimento più accurato

per un rilevamento del movimento più accurato Sensori ABC (altimetro, barometro, bussola elettronica)

Profilo sportivo dedicato Obstacle Course Race (OCR)

Monitoraggio salute 24/7 con frequenza cardiaca, sonno avanzato e Pulse Ox

Garmin Pay per pagamenti contactless e connettività Bluetooth/ANT+

Sconto record su Garmin Instinct 2X: occasione da non perdere

Il prezzo di listino di 449,99€ scende oggi a 236,48€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 47% e un risparmio concreto di oltre 200 euro. Si tratta del prezzo più basso registrato per questo modello nel periodo recente, un’occasione difficile da ignorare per chi desiderava mettere le mani su questo smartwatch rugged. La disponibilità della colorazione Whitestone a queste condizioni potrebbe non durare a lungo, quindi conviene approfittarne rapidamente prima che l’offerta scada o le scorte si esauriscano.

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