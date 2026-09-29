DREAME, produttore cinese noto soprattutto per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha deciso di mettere in sconto una vasta selezione di prodotti presi dal proprio catalogo molto ampio in occasione della Festa delle Offerte Prime 2026.

Le offerte, disponibili su Amazon fino al 7 ottobre 2026, includono robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, aspirapolvere, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa. Andiamo a scoprire maggiori dettagli su questi prodotti, proposti anche con sconti superiori al 40%.

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Ecco le migliori proposte DREAME per la Festa delle Offerte Prime

Manca ancora una settimana alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, la due-giorni di sconti per gli abbonati ad Amazon Prime che si terrà il 6 e il 7 ottobre 2026, ma la promozione è in realtà già attiva, sia per quanto concerne le iniziative dirette del colosso dell’e-commerce, sia per quanto concerne le iniziative di svariati produttori.

Tra i brand che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa in anticipo vi è DREAME che propone in offerta su Amazon tantissimi prodotti molto interessanti fino alle ore 23:59 di mercoledì 7 ottobre 2026 (momento in cui cesseranno tutte le offerte di questa promozione).

Tra i prodotti in promozione abbiamo un buon numero di dispositivi per le pulizie domestiche ma non solo. Facciamo un focus su sei tra i prodotti più interessanti in offerta e poi scopriamo anche tutti gli altri dispositivi in offerta.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete

Inauguriamo questa selezione di prodotti per la Festa delle Offerte Prime 2026 con DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti super completo che include un innovativo mocio su cingoli che consente il lavaggio con acqua pulita (eroga continuamente acqua calda e pulita sul mocio, raccoglie l’acqua usata).

Altre peculiarità di questo robot sono la capacità di attraversare senza problemi soglie e barriere fino a 6 cm grazie a un sistema di gambe robotiche retrattili chiamato ProLeap; con ammortizzatori, cuscinetti in silicone e una ruota omnidirezionali, riduce al minimo gli impatti e il rumore.

Tra l’altro, integra un sistema di navigazione precisa OmniSight 2.0 (con rilevamento degli ostacoli grazie a due telecamere 3D grandangolari a 160° e un sensore LDS retrattile a 360°). La potenza di aspirazione è da 30.000 Pa. C’è una doppia spazzola anti-groviglio HyperStream.

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete in offerta a 699 euro invece dei 1.199 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L40s Pro Ultra

In promozione c’è anche DREAME L40s Pro Ultra, un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media (non più recentissimo) che vanta una potenza di aspirazione da 19.000 Pa.

Il robot è dotato della funzione HyperStream (per tagliare i capelli e ridurre il disordine), può contare sul sistema EasyLeap (garantisce il superamento di ostacoli fino a 4 cm), vanta le tecnologie Smart 3DAdapt e PathFinder (gli consentono di riconoscere oltre 180 tipi di oggetti domestici e gli permettono di scegliere in modo intelligente quale azione intraprendere per una cura completa della casa).

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L40s Pro Ultra in offerta a 474 euro invece dei 699 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L40s Pro Ultra in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L10s Pro Ultra Gen 3

DREAME L10s Ultra Gen 3 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti molto completo e versatile: potenza di aspirazione da 25.000 Pa, spazzola laterale, moci estensibili, stazione di pulizia automatica tutto in uno e supporto ai controlli vocali.

È perfetto per ambienti con tappeti e moquette, per ambienti con animali domestici e, in generale, può essere una buona soluzione per coloro che cercano un dispositivo di fascia media molto affidabile. Abbiamo un sistema di mappatura precisa della casa con tecnologie Smart Pathfinder e 3DAdapt per evitare gli ostacoli e trovare il percorso perfetto.

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L10s Ultra Gen 3 (Kit) in offerta a 379 euro invece dei 499 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L10s Ultra Gen 3 (Kit) in offerta su Amazon

Scopa lavapavimenti DREAME H12 Pro Ultra

Passiamo al segmento delle scope aspirapolvere e lavapavimenti in offerta per la Festa delle Offerte Prime targata DREAME parlando di DREAME H12 Pro Ultra, che vanta una potenza di aspirazione da 16.000 Pa per pulire sia lo sporco secco che quello umido.

Il motore da 104.000 giri al minuto lava i pavimenti senza lasciare aloni. La spazzola anti-groviglio, che viene sterilizzata con acqua calda a 60°C, pulisce a fondo lungo i battiscopa e gli angoli più stretti. Il dispositivo offre due modalità di pulizia: quella automatica per la pulizia di base e quella “Ultra” per una pulizia più a fondo.

Tra le peculiarità di questo modello rientrano poi un sistema di asciugatura ad aria calda (30 minuti), capacità di analizzare il livello di sporco e regolare automaticamente l’intensità, 35 minuti di autonomia.

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare la scopa aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H12 Pro Ultra in offerta a 159 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H12 Pro Ultra in offerta su Amazon

Aspirapolvere cordless DREAME Z30

Tra le offerte per la Festa delle Offerte Prime 2026 su Amazon troviamo anche DREAME Z30, un aspirapolvere cordless caratterizzato da una potenza di aspirazione pari a 28.000 Pa, un’autonomia da 90 minuti, un sistema di rilevamento automatico della sporcizia e la capacità di regolazione automatica dell’aspirazione.

L’aspirapolvere è dotato di un filtro HEPA 14 che cattura polvere e virus con un’efficienza del 99,99% (particelle fino a 0,1 µm di diametro). Grazie al design anti-groviglio e agli accessori dedicati, questo aspirapolvere si configura come compagno di pulizia versatile, perfetto per gli ambienti in cui vivono animali domestici.

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare l’aspirapolvere senza fili DREAME Z30 in offerta a 269 euro invece dei 359 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Z30 in offerta su Amazon

Sistema di asciugatura e acconciatura 7-in-1 DREAME AirStyle Pro 2

Tra le proposte di DREAME su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2026 rientra anche DREAME AirStyle Pro 2, la seconda iterazione dell’apprezzatissimo dispositivo per le acconciature che è stata presentata nel corso dell’estate e gode di un design premium, con l’impugnatura che presenta una texture effetto pelle e il cavo con design anti-groviglio.

Il cuore tecnologico del dispositivo è il suo potente motore brushless da 110.000 giri al minuto che è in grado di generare un flusso d’aria ad alta velocità per ridurre drasticamente i tempi di asciugatura e piega. È presente un sistema NTC per il controllo intelligente del calore (effettua 1.000 controlli al secondo).

La vera forza di DREAME AirStyle Pro 2 risiede nella sua versatilità: in confezione sono presenti sette accessori magnetici intercambiabili che abilitano il passaggio super rapido dall’asciugatura alla lisciatura, fino alla creazione di onde, ricci o styling volumetrici. La funzione Slide-to-Cold-Shot fissa poi il tutto con un getto d’aria fredda.

Fino al 7 ottobre 2026 è possibile acquistare il dispositivo per le acconciature DREAME AirStyle Pro 2 in offerta a 236 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME AirStyle Pro 2 in offerta su Amazon

Le altre proposte di DREAME per la Festa delle Offerte Prime

Oltre a questi sei prodotti su cui abbiamo fatto una sorta di focus, la Festa delle Offerte Prime targata DREAME prosegue con tantissimi altri prodotti in offerta, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa.