Mercedes ha rinnovato la collaborazione con ProLogium, l’azienda taiwanese specializzata in batterie allo stato solido, ottenendo un accesso prioritario ai test sulla nuova generazione di celle realizzata con le tecnologie più recenti del partner; un passaggio che avvicina, senza però ancora garantirla, l’ipotesi di vedere queste batterie sulle future auto elettriche della casa di Stoccarda.

I più attenti di voi avranno notato che il tema delle batterie allo stato solido è in questo periodo al centro dell’attenzione di più costruttori: ad esempio pochi giorni fa BYD aveva confermato per il 2027 il debutto del proprio primo veicolo dotato di questa tecnologia, con produzione di massa attesa solo verso il 2030; l’accordo di Mercedes con ProLogium si inserisce quindi in una corsa che coinvolge ormai buona parte dell’industria automobilistica globale, e che procede a ritmi molto diversi a seconda dei partner scelti. Vediamo di capirne di più.

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I dettagli della collaborazione tra Mercedes e ProLogium

Le celle Gen4 di ProLogium verranno sottoposte a prove elettriche, termiche e di sicurezza, sia all’interno delle strutture Mercedes-Benz sia presso laboratori esterni specializzati, con l’obiettivo di valutare se possano essere adatte a un futuro impiego su veicoli di serie.

L’azienda taiwanese descrive la propria Gen4 come una batteria al litio ceramica con elettrolita inorganico superfluidizzato; tra le caratteristiche principali figurano un elettrolita non infiammabile e un separatore ceramico, soluzioni pensate per ridurre il rischio di fuga termica senza penalizzare prestazioni e velocità di ricarica.

I dati dichiarati dal produttore indicano che le celle possono raggiungere una densità energetica gravimetrica compresa tra 360 e 400 Wh/kg e una densità volumetrica fino a circa 900 Wh/l. La ricarica dal 5% all’80% richiederebbe poco più di 6 minuti, con oltre 1.000 cicli effettuabili in questa finestra di carica; ProLogium sottolinea inoltre le buone prestazioni anche a basse temperature.

Il rapporto tra Mercedes e ProLogium è iniziato nel 2016 ed è stato rafforzato nel 2022 con una serie di investimenti da parte della casa tedesca, che aveva stanziato una cifra nell’ordine delle decine di milioni di euro e ottenuto anche un posto nel consiglio di amministrazione dell’azienda taiwanese. ProLogium dispone già di una gigafactory a Taiwan e sta costruendo un nuovo impianto a Dunkerque, in Francia: la prima fase è progettata per raggiungere progressivamente i 4 GWh annui entro il 2030, mentre la capacità massima prevista per il sito è di 44 GWh.

Sul fronte delle batterie allo stato solido, Mercedes non ha però puntato tutto su un solo partner: l’azienda collabora in parallelo anche con la statunitense Factorial Energy, le cui celle sono state installate su un prototipo di EQS che nel 2025 ha percorso 1.205 km da Stoccarda a Malmö senza fermarsi a ricaricare, arrivando a destinazione con ancora circa 137 km di autonomia residua.

Due approcci diversi a confronto

Le celle di Factorial montate sull’EQS sperimentale sono di tipo semisolido, con un elettrolita in parte ancora gel, e offrono una densità energetica dichiarata intorno ai 391 Wh/kg; il pacco batteria è stato sviluppato insieme a Mercedes-AMG High Performance Powertrains, la divisione motoristica legata alla Formula 1, ed è più compatto e leggero del precedente a elettrolita liquido, con un incremento di densità energetica del 25% a parità di ingombro.

Quella prima installazione, considerata a suo tempo la prima al mondo su un’auto di un costruttore globale, aveva permesso di stimare per l’EQS un’autonomia superiore ai 1.000 km per carica, contro gli 814 km dichiarati per la versione standard con batteria da 118 kWh.

La strada scelta con ProLogium, invece, punta su una chimica diversa, ceramica e inorganica, con un obiettivo dichiarato in termini di velocità di ricarica che le celle semisolide di Factorial non hanno mai messo al centro della propria proposta.

Mercedes sembra quindi voler mantenere aperte più opzioni tecniche in parallelo, in attesa di capire quale tra queste raggiungerà per prima una maturità industriale sufficiente per l’introduzione su modelli di serie.