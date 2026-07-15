Mercedes-Benz ha ufficialmente avviato la produzione della propria nuova Classe C completamente elettrica presso lo stabilimento di Kecskemét, in Ungheria, mentre la casa di Stoccarda espande la produzione di veicoli elettrici in Europa in vista di un’ondata di nuovi modelli a batteria.

Per rendere possibile questo debutto, che arriva pochi mesi dopo la presentazione della sorella maggiore GLC elettrica, Mercedes ha investito circa 1 miliardo di euro per ampliare il sito, aggiungendo nuovi capannoni di produzione, un impianto per l’assemblaggio delle batterie, un secondo reparto di stampaggio e un nuovo reparto di verniciatura.

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Il più grande stabilimento automobilistico d’Ungheria

Lo stabilimento in questione è più che raddoppiato, passando da 200 a 440 ettari, diventando il più grande sito produttivo automobilistico dell’Ungheria.

La Classe C elettrica, peraltro, è il primo modello a batteria della gamma core di Mercedes a uscire dalle linee di produzione di Kecskemét, e l’azienda dichiara che l’impianto giocherà un ruolo di primo piano nella prossima generazione di veicoli elettrici del marchio.

Uno degli obiettivi principali di Mercedes è evitare di spedire in giro per il mondo i componenti principali dei propri veicoli. Batterie, componenti della carrozzeria e altre parti chiave per la Classe C elettrica e per la GLB elettrica vengono ora costruite direttamente in loco, per cercare di accorciare le catene di fornitura e garantisce all’azienda maggiore flessibilità qualora la domanda dovesse cambiare.

Come molti costruttori storici, anche Mercedes continua a coprirsi le spalle senza puntare tutto sull’elettrico in modo esclusivo visto che uno dei nuovi capannoni è dedicato interamente ai veicoli elettrici, mentre le linee già esistenti possono continuare a passare dalla produzione di modelli endotermici a quella di modelli a batteria a seconda delle necessità.

Come fa sapere l’azienda stessa, lo stabilimento ungherese lavorerà inoltre a stretto contatto con la fabbrica Mercedes di Rastatt, in Germania, dando all’azienda la flessibilità di costruire veicoli come la futura GLC elettrica ovunque la domanda risulti più forte in un dato momento. Mercedes ha inoltre confermato che la versione più piccola della Classe G, attesa nei prossimi mesi, verrà costruita esclusivamente a Kecskemét, senza alcuna produzione parallela in Germania.

Piattaforma NVIDIA Omniverse e il ruolo dell’energia solare

Mercedes sta usando lo stabilimento anche per testare alcune delle proprie tecnologie produttive più avanzate. L’azienda ha creato una copia digitale completa del nuovo capannone di assemblaggio utilizzando la piattaforma Omniverse di NVIDIA, che permette agli ingegneri di simulare le modifiche ai processi produttivi prima ancora di applicarle fisicamente sulla linea.

L’intelligenza artificiale, inoltre, aiuta a ispezionare i veicoli alla ricerca di difetti in tempo reale e ad analizzare i dati di produzione per migliorare la qualità complessiva, un approccio non troppo distante da quello che Mercedes ha già intrapreso con Google sul fronte software, sebbene qui applicato alla fabbrica piuttosto che all’abitacolo.

Mercedes punta molto anche sull’energia rinnovabile per questo sito come testimoniato dal nuovo parco solare da 27,4 MW, insieme ai pannelli installati sui tetti dei capannoni, che porta la capacità solare complessiva dell’impianto a 42,3 MW. L’azienda dichiara che questa capacità coprirà circa il 25% del fabbisogno elettrico annuale dello stabilimento.

Nel frattempo, il nuovo reparto di verniciatura utilizza circa il 20% in meno di energia rispetto all’impianto precedente e taglia le emissioni di CO2 di circa l’80%, secondo quanto dichiarato dall’azienda. Sono state inoltre introdotte misure per il risparmio idrico e la riduzione degli sprechi in tutto il sito.

Lo stabilimento di Kecskemét impiega oggi oltre 5.000 persone e sta diventando uno dei principali poli produttivi per i veicoli elettrici dell’intero gruppo Mercedes-Benz.