Un Copilot+ PC con NPU da 45 TOPS e 16GB di RAM a un prezzo che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per questa categoria di dispositivi. Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X X1-26-100 crolla di prezzo su Amazon, toccando quello che sembra essere il minimo storico per questa configurazione specifica. Un’occasione che chi cerca un notebook moderno, efficiente e pronto per l’intelligenza artificiale integrata di Windows 11 non dovrebbe lasciarsi sfuggire facilmente. Vediamo insieme perché questo laptop merita attenzione e quali sono i dettagli dell’offerta.

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Lenovo IdeaPad Slim 3: potenza ARM e intelligenza artificiale a bordo

Il cuore pulsante di questo notebook è il processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, un chip ARM a 8 core con frequenza massima di 3.0GHz e ben 30MB di cache totale. Non parliamo del solito processore a basso consumo: la piattaforma integra una NPU Qualcomm Hexagon capace di raggiungere i 45 TOPS, una specifica che colloca il dispositivo di diritto nella categoria dei Copilot+ PC, pronti a gestire nativamente gli strumenti di intelligenza artificiale di Windows 11.

Ad affiancare il processore troviamo 16GB di RAM LPDDR5x-8448 saldata sulla scheda madre, un quantitativo che garantisce un’ottima longevità del dispositivo per gli anni a venire, permettendo di gestire senza affanno multitasking quotidiano, videochiamate e navigazione web. Lo storage è affidato a un SSD da 256GB PCIe 4.0×4 NVMe, sufficiente per un uso orientato a casa, ufficio e studio, anche se chi lavora con file pesanti potrebbe trovarlo limitato.

Il display IPS da 15,3 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200) in formato 16:10 offre una superficie ampia e luminosa, ideale per il lavoro in team a distanza, con certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per ridurre l’affaticamento visivo durante le sessioni prolungate.

Sul fronte della robustezza, il notebook adotta una scconstruzione in alluminio nella scocca superiore e ha superato i severi test militari MIL-STD-810H, mantenendo un peso contenuto di soli 1.55 kg. Non mancano dotazioni di sicurezza come il TPM 2.0, il lettore di impronte digitali touch-style e l’otturatore per la webcam, elementi che completano un pacchetto sorprendentemente completo per la fascia di prezzo.

La batteria da 60Wh garantisce un’autonomia solida, permettendo di sfruttare al meglio l’efficienza energetica tipica dell’architettura ARM anche durante l’utilizzo delle funzionalità AI più intensive.

Sconto lenovo IdeaPad Slim 3: quanto si risparmia

Il prezzo di Lenovo IdeaPad Slim 3 in questa configurazione scende da 899€ a 629€ su Amazon, con uno sconto del 30% che si traduce in un risparmio secco di 270€. Una percentuale niente male considerando che si tratta di un Copilot+ PC con caratteristiche hardware moderne e prestazioni AI da vero flagship in ambito NPU.

L’offerta riguarda la configurazione con 16GB di RAM e 256GB di SSD, corredata da Windows 11 Home in versione ARM già preinstallato. Va segnalato che il caricatore non è incluso nella confezione, un dettaglio da tenere presente al momento dell’acquisto. La disponibilità su Amazon potrebbe essere limitata, quindi conviene muoversi rapidamente per non perdere questa opportunità a prezzo così vantaggioso.

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