COROS aggiunge un nuovo capitolo alla propria linea di punta dedicata alla corsa, presentando una variante Pro pensata per chi vuole il meglio della tecnologia dell’azienda senza rinunciare alla leggerezza che da sempre contraddistingue questi sportwatch.

Il PACE 4 standard, di cui vi abbiamo già parlato momento del lancio l’anno scorso, aveva introdotto per la prima volta un display AMOLED al posto del pannello LCD del predecessore; ebbene, il nuovo PACE 4 Pro riprende quella stessa base e la spinge oltre su ogni fronte, dal display alla batteria, mantenendo comunque un peso quasi identico a quello del modello base.

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Uno schermo enorme su una cassa sottilissima in titanio

Disponibile da oggi, il COROS PACE 4 Pro offre agli atleti di tutti gli sport di endurance un orologio ad alte prestazioni: facile da leggere anche durante una corsa impegnativa, garantisce un’autonomia sufficiente a monitorare settimane di allenamenti con una singola ricarica ed è dotato di un processore ultraveloce per una mappatura e una navigazione estremamente reattive.

Come affermato dalla stessa azienda, il PACE 4 Pro è pensato per gli atleti che desiderano una soluzione di navigazione completa e un display di grandi dimensioni, senza però rinunciare a un orologio sottile e leggero, abbastanza resistente da sopportare urti e graffi.

Tra le caratteristiche principali di questo modello spicca il display AMOLED da 1,47 pollici, il più grande mai realizzato da COROS. Lo schermo touchscreen in vetro zaffiro resistente vanta una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità massima di 3.500 nit.

Il design è impreziosito da una ghiera in titanio, racchiusa in una cassa con uno spessore di soli 11,8 mm e un peso di appena 43 g con il cinturino in nylon. Le prestazioni della batteria si confermano al vertice della categoria: garantiscono fino a 60 ore per il tracciamento GPS, 46 ore con la modalità Always On, e 21 giorni per l’utilizzo quotidiano, che scendono a 7 giorni con l’impostazione Always On attiva.

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Il PACE 4 Pro si affianca al PACE 4 standard, modello molto popolare fin dal proprio debutto, ma offre quasi il 50% di batteria in più e uno schermo più ampio del 22,5%, con un incremento di peso di soli 11 g. Lo smartwatch è progettato per ogni tipo di allenamento, la ghiera in titanio e lo schermo in vetro zaffiro resistono agli urti in palestra o agli impatti con alberi e rocce durante le sessioni di trail running.

“Il COROS PACE 4 Pro rappresenta un passo avanti importante nel design hardware per COROS. Il nuovo modello combina il display più grande e luminoso che abbiamo mai realizzato con una ghiera in titanio incredibilmente sottile e uno schermo in vetro zaffiro. Nonostante questi miglioramenti, l’orologio rimane nel suo complesso straordinariamente sottile, con un peso di appena 43 grammi con cinturino in nylon“, ha dichiarato Lewis Wu, CEO di COROS.

“L’unione di tutti questi elementi con la mappatura globale e le 60 ore di autonomia rende il PACE 4 Pro un traguardo speciale per il nostro team, un prodotto che non vediamo l’ora di presentare agli atleti COROS”.

Note vocali, ECG e mappatura più veloce

Per una mappatura reattiva, il PACE 4 Pro è dotato di una memoria RAM doppia rispetto al PACE 4, permettendo agli utenti di visualizzare in modo rapido i punti di interesse, i nomi di strade e sentieri e di utilizzare la navigazione passo-passo senza interruzioni.

L’orologio supporta inoltre le note vocali, che si sincronizzano in automatico con i file di allenamento: in questo modo gli atleti possono registrare con facilità le proprie sensazioni a caldo, appuntare domande da fare al proprio coach o creare note per segnalare un nuovo luogo preferito. Questi Voice Pin vengono memorizzati insieme alle coordinate GPS esatte e possono essere riascoltati e gestiti comodamente tramite l’app COROS.

I sensori integrati monitorano frequenza cardiaca, altitudine, temperatura esterna, saturazione di ossigeno ed ECG. Il monitoraggio dei dati del dispositivo include l’andamento della frequenza cardiaca a riposo, la variabilità della frequenza cardiaca notturna, le fasi del sonno e il monitoraggio quotidiano dello stress.

Gli utenti di PACE 4 Pro hanno accesso all’ecosistema di allenamento completo di COROS, che consente agli atleti di monitorare attentamente la propria forma fisica e il proprio allenamento, accedere a piani di preparazione, creare percorsi, elaborare programmi di ritmo per le gare e monitorare lo stress da allenamento e il recupero complessivi.

I file degli allenamenti si sincronizzano facilmente con piattaforme collegate come Strava, Nike Run Club, TrainingPeaks e altre piattaforme.

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Prezzo e disponibilità

Il COROS PACE 4 Pro è disponibile da oggi sul sito ufficiale COROS nelle colorazioni bianca e nera al prezzo di 449 euro.