A poco più di due anni dal lancio di PACE 3, la statunitense COROS rinnova il proprio sportwatch pensato per i corridori lanciando il nuovo COROS PACE 4.

Nel passaggio da una generazione all’altra, l’azienda specializzata nella produzione di sportwatch GPS ha messo a punto tantissimi miglioramenti, come l’introduzione di un display AMOLED (in luogo di quello LCD presente sul predecessore) e una maggiore autonomia, riuscendo comunque a contenere l’aumento di costo in poche decine di euro. Scopriamo tutti i dettagli.

COROS PACE 4 è ufficiale

Come anticipato in apertura, è stato da poco ufficializzato COROS PACE 4, il nuovo sportwatch dedicato ai corridori che punta ad alzare l’asticella rispetto al modello di precedente generazione su tutta la linea.

Lo smartwatch diventa leggermente più grande in termini dimensionali (questione di un millimetro e mezzo di diametro) ma mantiene un’estetica simile, gli stessi materiali e un display da 1,2 pollici: a cambiare in meglio sono la tecnologia del pannello, ora AMOLED, e la risoluzione che raggiunge i 390 x 390 pixel (contro i 240 x 240 pixel del modello 2023).

L’altra grande novità del modello 2025 è rappresentata dalla batteria. COROS non dichiara la capacità dell’unità integrata nello sportwatch ma si limita ai dati relativi all’autonomia. Le stime ufficiali parlano di autonomia tra i 15 e i 19 giorni di utilizzo quotidiano (con monitoraggio del sonno). Sfruttando al massimo il sistema di geolocalizzazione e attivando l’Always-on Display, l’autonomia migliora del 55% rispetto al modello 2023.

Proseguendo, COROS PACE 4 integra un microfono che abilita la registrazione durante gli allenamenti e l’uso dei comandi vocali. Dal punto di vista del monitoraggio degli allenamenti, arriva il supporto a nuove tipologie di sport come Padel e Pickleball.

Il resto della scheda tecnica è in linea con quanto offerto da PACE 3: abbiamo la certificazione 5 ATM (supporta le attività in acque superficiali ma non le immersioni), un cardiofrequenzimetro ottico, un pulsossimetro ottico, 4 GB di memoria interna e la compatibilità con cinturini standard da 22 mm.

Specifiche tecniche di questo sportwatch

Di seguito andremo a proporre le specifiche tecniche di COROS PACE 4.

Dimensioni: 43,4 x 43,4 x 11,8 mm (senza sensore della frequenza cardiaca)

x x (senza sensore della frequenza cardiaca) Peso: 40 grammi (con cinturino in silicone) o 32 grammi (con cinturino in nylon)

(con cinturino in silicone) o (con cinturino in nylon) Materiali: display protetto da vetro minerale lunetta in materiale polimerico rinforzato con fibre cassa in materiale polimerico rinforzato con fibre cinturino in silicone o nylon da 22 mm

Certificazione: 5 ATM

Display: AMOLED da 1,2″ con risoluzione 390 x 390 pixel Supporto al tocco Always-on Display

da con risoluzione x Memoria interna: 4 GB

Connettività: Wi-Fi , Bluetooth , GNSS a doppia frequenza Navigazione su mappe Funzioni di ritorno sui propri passi Avvisi di deviazione e avvisi di siscurezza

, , Pulsanti: ghiera digitale , pulsante indietro , pulsante azione

, , Sensori: cardiofrequenzimetro (ottico), altimetro barometrico , accelerometro , giroscopio , bussola 3D , termometro , pulsossimetro

(ottico), , , , , , Autonomia: Fino a 41 ore senza Always-on display Fino a 30 ore con Always-on display Fino a 14 ore con riproduzione musicale offline 19 giorni con uso standard (senza AOD) 6 giorni con uso standard (con AOD) ricarica in meno di 2 ore



Immagini di questo sportwatch

COROS PACE 4 è disponibile in due opzioni di colore, entrambe con cinturino in silicone con doppia finitura: la prima ha cassa nera e cinturino grigio/nero; la seconda ha cassa bianca e cinturino bianco/grigio.

Disponibilità e prezzo di COROS PACE 4

COROS PACE 4 è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore nelle due finiture bianco o nero, in entrambi i casi con cinturino in silicone, e presto arriverà anche su Amazon.

Il prezzo consigliato è di 269 euro, ovvero soli 20 euro in più rispetto al modello di precedente generazione (nonostante i tanti miglioramenti implementati da COROS). In futuro, lo sportwatch dovrebbe arrivare in una terza finitura con cassa nera e cinturino in nylon (nero).

Acquista COROS PACE 4 su Amazon