C’è un’ironia quasi da copione distopico nel fatto che i Muse, gruppo celebre anche per testi che mettono in guardia da sorveglianza, controllo tecnologico e derive autoritarie, si siano ritrovati a cedere il proprio “nome digitale” a un’intelligenza artificiale. Da poche ore, infatti, l’handle @muse su Instagram (e di fatto anche su X) non punta più alla rock band inglese, ma a Muse, il nuovo agente AI personale presentato da Meta.

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Cosa è successo, nei fatti

Fino a poco tempo fa, cercare “Muse” su Instagram significava atterrare sul profilo ufficiale della band, con milioni di follower e anni di storia dietro quel semplice @muse. Oggi, lo stesso handle appartiene all’agente AI di Meta, mentre il gruppo è visibile come @museband. Su X la situazione è analoga: la band è ora @musetheband (o @museband, a seconda delle fonti), mentre @muse è usato per il prodotto di Zuckerberg.

Il passaggio non è avvenuto il giorno del lancio. Diverse testate e utenti hanno notato che il profilo Instagram del gruppo era già stato spostato su @museband tra giugno e luglio 2026, mesi prima dell’annuncio ufficiale di Muse AI, datato 8 settembre 2026. Questo ha alimentato l’ipotesi che la riassegnazione sia stata concordata in anticipo, anche se né Meta né il management della band hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche su termini, eventuali compensi o dinamiche precise.

Perché fa discutere

Il nodo non è solo il nome in sé, ma il precedente che si crea. I Muse hanno registrato il proprio marchio nel 1999 e hanno costruito per decenni un’identità riconoscibile attorno a quel nome, anche sui social. Eppure, le policy delle piattaforme rendono gli handle più simili a licenze d’uso revocabili che a proprietà vere e proprie: in pratica, il controllo ultimo resta in mano al gestore del servizio.

best bug in twitter history pic.twitter.com/0VORftYfPn — rat king 🐀 (@MikeIsaac) September 8, 2026

Non ci sono prove pubbliche che Meta abbia “strappato” con la forza l’handle alla band. Tuttavia, il fatto che un colosso tech possa finire per usare un username storicamente associato a un artista, proprio quando lancia un prodotto omonimo, riapre domande già emerse in passato. Nel 2021, ad esempio, @Meta su Instagram passò da una rivista indipendente di motociclismo al neonato gruppo Facebook ribattezzato Meta; nel 2023, @threads fu acquisito da Meta poco dopo il lancio dell’omonima app, togliendolo a un piccolo retailer di moda. In entrambi i casi, le spiegazioni ufficiali furono scarne.

L’ironia che i fan non si sono fatti sfuggire

Molti follower hanno sottolineato la beffa simbolica: i Muse hanno spesso cantato paure legate alla tecnologia, al controllo sociale e all’uso distorto dell’innovazione. Vedere il loro handle “assorbito” da un’azienda tech per battezzare un agente AI suona, per molti, come un piccolo riassunto di quelle stesse ansie. Alcuni hanno anche notato che, nei primi post di presentazione, alcuni executive Meta (incluso, stando a report, Mark Zuckerberg) hanno involontariamente taggato il profilo della band invece dell’AI, generando confusione sui feed.

Meta non ha commentato nel dettaglio come si gestiscono questi passaggi di handle. In passato, di fronte a casi simili, portavoce dell’azienda hanno ricordato che gli username su Instagram non possono essere comprati o venduti ufficialmente, pur ammettendo che le persone possono cambiarli. Non è stato chiarito, però, se esistano canali riservati, accordi diretti o compensi quando un handle “premium” viene liberato per un lancio aziendale. Anche i rappresentanti della band, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni.

Il quadro più ampio: chi “possiede” davvero un handle?

La vicenda Muse si inserisce in un trend più ampio. Su X, ad esempio, diversi utenti storici hanno perso handle molto desiderabili (come @X o @music) in modi poco trasparenti, talvolta ricevendo solo merchandising in cambio. Più di recente, X ha lanciato un “marketplace” per acquistare ufficialmente handle inattivi, istituzionalizzando di fatto un mercato che prima era sommerso. Nel caso di Instagram, invece, la regola formale vieta compravendite, ma la realtà dei fatti mostra che gli handle più ambiti cambiano mano, a volte in coincidenza con grandi annunci corporate.

Dal punto di vista pratico, la band resta facilmente trovabile: il profilo @museband mantiene milioni di follower e continua a pubblicare contenuti ufficiali. Tuttavia, il semplice fatto che un utente digiti @muse e finisca sull’agente AI di Meta cambia la percezione immediata del brand, soprattutto per chi non conosce la storia del gruppo. In un ecosistema dove il nome utente è parte dell’identità digitale, questi spostamenti hanno un peso simbolico e comunicativo non trascurabile.

Perché questo caso conta (anche oltre i Muse)

Al di là della singola rock band, il caso è significativo per creator, aziende e artisti che costruiscono la propria presenza online attorno a un nome. Se le piattaforme possono riassegnare handle strategici in funzione di nuovi prodotti, allora la stabilità dell’identità digitale diventa più fragile di quanto sembri. La lezione, per chi lavora su brand e contenuti, è duplice: diversificare i canali di riferimento (sito, newsletter, community) e non dare per scontato che un handle “storico” resti per sempre associato al proprio nome.

Per ora, la situazione è questa: @muse punta all’AI di Meta, la band è su @museband, e nessuno ha spiegato pubblicamente come si sia arrivati al passaggio. Resta, però, un interrogativo di fondo: fino a che punto le piattaforme possono ridefinire l’identità digitale di chi le usa, anche quando quell’identità esiste da decenni?