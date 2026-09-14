Per anni Apple ha costruito il proprio catalogo su confini piuttosto netti: ogni prodotto doveva avere un compito preciso, senza invadere il territorio degli altri. Con l’arrivo di iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Cupertino, quella logica ha iniziato a scricchiolare. Il prezzo di partenza, fissato a 2.369 euro per il taglio da 256 GB fino a 3.869 euro per la versione da 2 TB, ha subito fatto sorgere un dubbio legittimo tra addetti ai lavori e potenziali acquirenti: non converrebbe forse acquistare un iPhone tradizionale e un iPad mini separatamente, spendendo cifre simili ma ottenendo due dispositivi dedicati?

A sciogliere la questione, seppur parzialmente, ci ha pensato direttamente Craig Federighi, il senior vice president software engineering di Apple, in un’intervista concessa a Marques Brownlee e ripresa sul canale YouTube dello youtuber statunitense. Per la prima volta un dirigente Apple di questo calibro ha riconosciuto pubblicamente che il nuovo pieghevole invade davvero lo spazio occupato finora dal piccolo tablet della mela morsicata.

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Le parole di Federighi: “Per chi aveva un iPad mini, questo dispositivo può prenderne il posto”

Le dichiarazioni non lasciano molto spazio all’interpretazione. Federighi ha spiegato che chi possedeva già un iPad mini potrebbe ritrovare in iPhone Duo tutte le funzioni che cercava, senza più bisogno di portarsi dietro due dispositivi distinti. Un’ammissione diretta, che arriva da chi la strategia software di Apple la scrive materialmente ogni giorno.

Il manager, però, non ha voluto liquidare l’intera gamma iPad come superflua. Ha invece paragonato la situazione a quanto già accaduto anni fa con iPad e Mac, quando molti utenti si chiedevano perché possedere entrambi i dispositivi se le loro funzioni sembravano parzialmente sovrapposte. Con il tempo, ha ricordato Federighi, le persone hanno sviluppato abitudini naturali, scegliendo lo strumento più adatto a seconda del contesto: il Mac per certi compiti, l’iPad per altri. Secondo lui lo stesso equilibrio si creerà spontaneamente anche attorno a iPhone Duo, lasciando che sia l’uso quotidiano a definire i confini tra i prodotti.

Il pieghevole nella vita di tutti i giorni, raccontato da chi lo progetta

Particolarmente interessante è il retroscena personale condiviso da Federighi, che ha rivelato di utilizzare iPhone Duo da mesi, ben prima della presentazione ufficiale avvenuta lo scorso 9 settembre insieme alla gamma iPhone 18 Pro. Il dirigente ha descritto un utilizzo molto concreto: quando naviga sul telefono e trova un contenuto che merita più attenzione, apre il dispositivo, spesso in verticale, per continuare la lettura o la visione su uno schermo più ampio. Un gesto che, a suo dire, restituisce una sensazione “straordinaria”, ben diversa dal semplice ingrandimento di un’interfaccia mobile.

La sorpresa come strategia di comunicazione

Interrogato sulla reazione del pubblico al lancio, Federighi ha condiviso un pensiero già espresso in precedenza anche da Greg Joswiak, responsabile marketing di Apple. Se Joswiak si era detto soddisfatto della capacità dell’azienda di mantenere il segreto fino all’ultimo, Federighi ha invece posto l’accento su un altro aspetto: la sorpresa nata dal modo in cui il software è stato riadattato al nuovo formato fisico. Ha spiegato di sperare che, una volta trascorso del tempo con il dispositivo, gli utenti ricordino non tanto l’hardware o il software presi singolarmente, quanto il modo in cui i due elementi sono stati fusi insieme in un’esperienza coerente.

Considerando che voci su un iPhone pieghevole circolavano ormai da diversi anni, il giudizio di entrambi i dirigenti trova conferma anche nelle prime prove sul campo, che hanno definito il risultato finale sorprendentemente maturo rispetto alle attese. Con display interno da 7,6 pollici, chip A20 Pro e un’autonomia dichiarata fino a 31 ore in riproduzione video sullo schermo pieghevole, iPhone Duo arriverà negli Apple Store italiani dal 23 ottobre, dopo l’apertura dei preordini fissata per il 16 ottobre alle 14:00