Nelle scorse ore Apple a sorpresa ha annunciato l’apertura di una nuova sala concerti situata nella storica Battersea Power Station di Londra: stiamo parlando della Apple Music Hall.

Definita dal colosso di Cupertino come una “sala concerti all’avanguardia”, la Apple Music Hall è stata progettata per connettere gli artisti e i loro fan attraverso performance intime e personalizzate, uniche nel loro genere.

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La nuova sala concerti Apple Music Hall

La nuova struttura è in grado di ospitare sino a 600 persone e si caratterizza per un design unico, forte di elementi architettonici storici come mattoni a vista, archi scanalati e balconi in bronzo, uniti ad elementi futuristici.

Apple ci ha tenuto a mettere in risalto che ogni posto a sedere offre la sensazione di essere vicini all’artista anche se la struttura fornisce tutto ciò di cui un artista ha bisogno, inclusi un palco largo 11,5 metri che può essere riconfigurato per scenografie tradizionali frontali o per esperienze più avvolgenti e il supporto a 16 o più telecamere.

Non manca, inoltre, un sistema audio spaziale a 48 altoparlanti posizionati tutt’intorno al pubblico, in modo che quando un artista si esibisce i suoi fan potranno ascoltare la performance in un’atmosfera totalmente immersiva.

Dietro le quinte la Apple Music Hall ospita due studi di registrazione e mixaggio, realizzati secondo standard professionali, in modo che ogni esibizione possa essere registrata in multitraccia e mixata in audio spaziale (ciò sia dal vivo che in un secondo momento).

Il colosso di Cupertino ha inoltre annunciato che tutti i programmi e i conduttori di Apple Music Radio con sede a Londra trasmetteranno ora in diretta da Battersea.