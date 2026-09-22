L’hub domestico intelligente di Apple, dopo mesi di attesa e rinvii, sembra pronto a debuttare. Secondo l’ultimo report di Bloomberg, il dispositivo che tutti chiamano HomePad potrebbe arrivare già a ottobre, portando Siri AI dentro le case sotto forma di uno schermo sempre acceso.

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Cosa aspettarci dal nuovo hub domestico

Mark Gurman ha scritto che l’hub con schermo “è finalmente pronto a essere presentato già il mese prossimo”. Si tratta di un prodotto che allarga l’offerta di Apple per la casa oltre i confini di Apple TV e HomePod, e che ora può contare sull’arrivo di Siri AI come parte di iOS 27, elemento che ha sbloccato il progetto dopo una lunga fase di stallo.

Il software sarà, secondo Gurman, “un nuovo sistema operativo costruito attorno a Siri AI” che assomiglia a un mix tra iOS, tvOS e watchOS. L’interfaccia prevede una schermata home dedicata, widget e quadranti dell’orologio simili a quelli di Apple Watch o alla modalità StandBy potenziata dell’iPhone Duo. Lo schermo, sul fronte della forma, è all’incirca quadrato e arriverà in due configurazioni: appoggiato su una base che ricorda un HomePod mini tagliato a metà, oppure fissato al muro. Il riferimento più immediato è l’Echo Show di Amazon, ma con un pannello più compatto.

Sul piano delle funzioni, l’hub riunirà i controlli di tutti i dispositivi connessi, le videochiamate, la funzione interfono e i contenuti multimediali, dando al tempo stesso accesso ai servizi e alle app di Apple. La sincronizzazione con un iPhone servirà per la configurazione iniziale e per una serie di attività successive. Il vero punto di forza resta però Siri: Apple immagina persone che chiedono all’hub di cercare informazioni tra dispositivi e account, riprodurre un podcast o un brano ricevuto tempo prima, trovare un’immagine specifica da mostrare a schermo o svolgere compiti più precisi in app come Note, Promemoria e Calendario.

Ritardi, varianti hardware e riconoscimento facciale

La strada verso il lancio non è stata breve. Il debutto era stato pianificato inizialmente per la primavera del 2025, poi spostato a quella del 2026 e infine rinviato ancora, perché lo sviluppo di Siri AI era rimasto indietro rispetto alla tabella di marcia. La finestra indicata da Gurman va da ottobre all’inizio del 2027: significa che l’hub potrebbe comparire insieme agli aggiornamenti attesi di HomePod mini e Apple TV 4K questo autunno, senza però escludere uno slittamento all’anno prossimo.

Le indiscrezioni parlano di due varianti hardware distinte. Il primo modello, nome in codice J490, monta un display da 7 pollici su una base a semidome, pensata per cucine, comodini o scrivanie. La seconda versione, J491, è studiata per il montaggio a parete e disporrà di un nuovo sistema di aggancio magnetico.

A distinguere l’hub rispetto alla concorrenza sarà la combinazione di riconoscimento facciale e rilevamento spaziale. La fotocamera integrata identifica chi sta guardando il display e ne misura la distanza, ridimensionando automaticamente il testo e adattando l’interfaccia in tempo reale. Il dispositivo propone così contenuti personalizzati, come note private o eventi del calendario individuali, calibrati su chi si trova davanti allo schermo. Sotto la scocca ci sarà un chip A18 o superiore, necessario per supportare Apple Intelligence, con almeno 8 GB di RAM vista la soglia minima richiesta dall’ecosistema.

Prezzo, preparativi negli store e il futuro robotico

Il prezzo è atteso intorno ai 350 dollari, anche se per il mercato italiano non è ancora stata comunicata una cifra ufficiale in euro. Nel frattempo, Apple starebbe riorganizzando alcune sezioni dei propri negozi fisici in vista dell’autunno: i team responsabili del layout starebbero rivedendo le cosiddette “Avenues”, le pareti perimetrali dei punti vendita più recenti dove trovano spazio HomePod, Apple TV, AirPods e Beats. I lavori riguarderebbero sia il riordino di alcune aree sia l’aggiunta di nuovi spazi espositivi pensati per i dispositivi in arrivo.

Questi primi prodotti alimentati da Siri AI sono però solo l’inizio, perché all’orizzonte ci sono almeno altri due dispositivi più ambiziosi, guidati da una versione premium e robotica dell’hub domestico, dotata di un braccio motorizzato. Oltre alle capacità di movimento e a una versione più conversazionale di Siri, il robot da tavolo avrà un display da circa 23 centimetri, simile a quello di un iPad, aprendo scenari d’uso che oggi si possono solo immaginare.