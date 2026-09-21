Roborock porta in Italia il Saros 20 Flow Complete, un robot aspirapolvere con rullo lavapavimenti che unisce un profilo ultra-sottile a una potenza di aspirazione da 36.000 Pa. Il dispositivo è stato presentato alla fiera IFA 2026 di Berlino, dove ha ottenuto il Poderak Award come miglior robot con lavaggio ad acqua calda; arriva ora sugli scaffali italiani a un prezzo consigliato di 1.499 euro, con una promozione di lancio che lo porta a 1.299 euro.

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Un profilo sottile che si infila ovunque

Con appena 8,98 cm di altezza, questo modello si posiziona tra i robot aspirapolvere con rullo lavapavimenti più compatti dotati di un sistema LiDAR completo. Il merito è del sistema di navigazione RetractSense, che permette al robot di scivolare sotto i mobili bassi. Negli spazi aperti il modulo di navigazione resta sollevato per garantire una scansione a 360° e una mappatura precisa, mentre sotto i divani o le credenze si ritrae automaticamente e sfrutta una vista posteriore a 100° per pulire con accuratezza anche gli spazi più ristretti. C’è poi un dettaglio che riguarda la mobilità quotidiana: il dispositivo è in grado di superare piccoli gradini e dislivelli, con soglie doppie fino a 8,8 cm, un dato che fa la differenza in case con più ambienti separati da piccoli scalini.

Aspirazione, lavaggio e cura dei bordi su ogni superficie

Il cuore pulsante è il motore digitale HyperForce da 36.000 Pa, capace di sollevare anche la polvere invisibile più sottile e di raggiungere un tasso di raccolta dei capelli del 100% sui pavimenti. Se in casa vivono animali domestici, il doppio sistema anti-groviglio composto dalla spazzola principale DuoDivide e dalle doppie spazzole laterali sollevabili promette un tasso di attorcigliamento dei peli dello 0%, con una raccolta dei peli di animali superiore del 15% sui pavimenti duri. Il rullo lavapavimenti si adatta poi tra superfici dure e tappeti grazie al riconoscimento AI RGB, che identifica il tipo di pavimento e regola automaticamente il livello dell’acqua, mentre il rullo ad alta densità migliorato riduce le macchie d’acqua del 30% rispetto alle generazioni precedenti. Quando incontra un tappeto, la protezione automatica solleva il rullo fino a 15 mm, assicurando zero gocciolamenti e mantenendo il tappeto asciutto; basta un tocco per scegliere se aumentare l’aspirazione sul tappeto o seguire percorsi di pulizia lungo i bordi per evitarlo del tutto. Per gli angoli, la spazzola laterale reversibile spazza via i detriti mentre il rullo adattabile si estende fino a 44 mm per pulire entro 10 mm dai bordi, con il 30% in più di copertura.

SpiraFlow 2.0: il rullo si lava da solo, con acqua calda

Lo sporco ostinato e appiccicoso, come ketchup, fango o caffè, è il vero banco di prova di qualsiasi lavapavimenti. Il sistema SpiraFlow 2.0 risponde con un getto d’acqua pressurizzata distribuita sul rullo attraverso 16 ugelli, il doppio dei punti di idratazione rispetto ai modelli precedenti. A questo si aggiungono una rotazione ad alta velocità di 240 giri al minuto e fino a 15 N di pressione di lavaggio verso il basso, per un tasso di rimozione delle macchie che può arrivare al 100% in un singolo passaggio. Il rullo antibatterico ad alta densità è certificato SGS per le prestazioni antibatteriche e l’intero sistema rimuove oltre il 99,99% dei comuni batteri domestici. C’è anche un riconoscimento che parla di salute in senso ampio: i dispositivi della serie Saros 20, compresi Saros 20 Flow Complete e Saros 20 Neo, hanno ottenuto la certificazione “Allergy Friendly” rilasciata dallo European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF). La stazione all-in-one completa il quadro: separa acqua pulita e sporca durante l’autopulizia, lava il rullo con acqua calda a 100 °C e lo asciuga con aria calda a 63 °C per prevenire muffe e cattivi odori. Offre inoltre riempimento automatico dell’acqua calda, dosaggio del detergente e svuotamento della polvere per un’autonomia fino a 65 giorni, con una struttura semplificata e una base staccabile che facilitano la pulizia manuale.

Intelligenza artificiale, privacy e gestione degli ostacoli

Alimentato dal riconoscimento degli ostacoli Reactive AI, il robot individua ed evita oltre 300 tipi di ostacoli riconoscibili. La funzione Stain-Target AI Cleaning rileva il tipo di macchia tramite una telecamera RGB e adatta la strategia: aumenta l’aspirazione per la polvere di caffè oppure passa alla sola modalità lavaggio per i liquidi versati. Il cervello dietro ogni pulizia è Roborock SmartPlan 3.0, che riconosce automaticamente i tipi di stanza, apprende le abitudini di pulizia e seleziona le strategie ottimali. Il robot può pulire oltre le tende contrassegnandole manualmente nell’app e ripulire i punti saltati se viene temporaneamente bloccato da persone o animali domestici. Sul fronte della privacy, Roborock dichiara di aderire a standard globali elaborando tutti i dati visivi in modo sicuro direttamente sul dispositivo. Per chi convive con cani e gatti, il Pet Care Hub include il riconoscimento automatico degli animali per evitare di spaventarli, la funzione Pet Snaps per scattare foto, Track Your Pet per individuarne la posizione sulla mappa e Video Call & Cruise per la visualizzazione in tempo reale. Il Saros 20 Flow supporta il controllo di terze parti tramite Matter, Alexa, Siri e Google Home, oltre a un assistente vocale integrato attivabile dicendo “Hello Rocky”.

Quanto costa e dove trovarlo

Il nuovo Roborock Saros 20 Flow Complete è disponibile da oggi, 21 settembre 2026, al prezzo consigliato al pubblico di 1.499 euro sull’e-shop ufficiale Roborock e su Amazon.

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