Continuiamo a seguire con interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Tra le novità in arrivo nell’app per iOS troviamo anche una scorciatoia per la ricerca per le chat e i canali, grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di trovare più velocemente i messaggi senza uscire dalla conversazione in cui si trovano.

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Una comoda novità per WhatsApp su iOS

Da alcune settimane il team di WhatsApp è al lavoro su un nuovo pulsante studiato per rendere più semplice la ricerca e con la versione 26.36.7 per iOS è in fase di implementazione per tutti gli utenti.

La nuova scorciatoia per la ricerca è supportata sia nelle conversazioni (singole e di gruppo) che nei canali e appare nella parte superiore dello schermo quando gli utenti scorrono la conversazione verso l’alto mentre scompare quando tornano in fondo alla chat.

Non appena la modalità di ricerca è attiva, gli utenti hanno la possibilità di digitare una parola chiave e trovare i messaggi corrispondenti, il tutto senza dovere uscire dalla chat.

Questa nuova scorciatoia è già disponibile per una parte di utenti e presto dovrebbe esserlo anche per tutti gli altri.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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