La presentazione di iPhone Duo, il primo modello pieghevole di Apple, ha dato un vero e proprio scossone al settore degli smartphone che si piegano, tanto da divenire in pochi giorni uno dei device più desiderati del momento.

Il colosso di Cupertino non ha curato soltanto la dotazione hardware del suo nuovo smartphone, prestando grande attenzione anche alla parte software, con un’interfaccia curata sin nei minimi particolari, animazioni accattivanti e sfondi che sono diventati iconici nel giro di pochi giorni.

Sebbene Apple non abbia incluso gli sfondi di iPhone Duo in iOS 27, l’azienda statunitense li ha inseriti nel simulatore di iPhone nella beta 27.1 di Xcode e, pertanto, adesso è possibile scaricarli per usarli su qualsiasi altro dispositivo.

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Ecco gli sfondi ufficiali di iPhone Duo

Apple ha scelto come sfondo del suo primo modello pieghevole un’immagine che mostra in primo piano delle dune e sullo sfondo una catena montuosa, ciò in varie versioni, così da poterle adattare alle modalità chiara e scura.

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Ricordiamo che iPhone Duo farà il suo esordio ufficiale sul mercato nella seconda metà del prossimo mese e sarà interessante scoprire se sarà in grado di rispettare le previsioni degli analisti, secondo cui entro la fine del 2026 dovrebbe riuscire a vendere almeno 5 milioni di unità, conquistando così il 25% del market share del settore degli smartphone pieghevoli.

In attesa di scoprire se iPhone Duo si trasformerà nello smartphone pieghevole più venduto del 2026 è già possibile prendere atto che è divenuto uno dei modelli più chiacchierati sui social network e questo rappresenta senza dubbio un buon punto di partenza.