È di pochi giorni addietro l’annuncio con cui LG ha esteso la propria gamma di frigoriferi Fit & Max con quattro nuovi modelli Multidoor Slim, in arrivo sul mercato italiano nelle prossime settimane.

La nuova collezione completa l’offerta per il freddo del brand coreano, puntando su un formato compatto che riesce però a offrire una capacità superiore rispetto ai Multidoor tradizionali, il tutto abbinato alle funzionalità di intelligenza artificiale già viste sugli altri elettrodomestici della gamma.

A proposito di LG e intelligenza artificiale, a settembre 2025, all’IFA di Berlino, LG aveva presentato la piattaforma ThinQ AI con funzioni come la modalità risparmio AI per i frigoriferi e la Smart Fill per i dispenser dell’acqua. A febbraio 2026 erano arrivate le asciugatrici Next AI, e a giugno la lavatrice Next AI DD da 16 kg. I nuovi Multidoor Slim rappresentano l’evoluzione di questa strategia applicata però al freddo, in un periodo di temperature calde da record.

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Design compatto, ma più capiente dei Multidoor tradizionali

La caratteristica più interessante dei nuovi modelli è che i Multidoor Slim sono quasi 4 cm meno profondi di un Multidoor tradizionale, con una profondità di 69,6 cm contro i 73 cm del modello di riferimento, eppure offrono una capacità fino a 580 litri, ovvero 50 litri in più rispetto a un Multidoor tradizionale della stessa categoria.

Il risultato è ottenuto grazie alle porte ultrasottili da 55 mm, fino al 45% più sottili rispetto agli standard tradizionali, che riducono l’ingombro visivo e aumentano lo spazio utile in cucina senza sacrificare il volume interno. L’estetica è minimal e contemporanea, in linea con il design “Fit” che caratterizza la gamma, ci tiene a sottolineare l’azienda.

Sul fronte dell’installazione, i nuovi modelli mantengono le cerniere Zero Clearance già apprezzate sugli altri frigoriferi LG Fit & Max: consentono un posizionamento a soli 4 mm dalla parete e un’apertura delle porte fino a 110 gradi, ideale anche per le cucine con spazi ridotti.

Tre tecnologie di conservazione e AI per la temperatura

La conservazione degli alimenti si affida a un sistema combinato di tre tecnologie. Multi Air Flow distribuisce l’aria fredda in modo uniforme in ogni angolo dell’elettrodomestico; DoorCooling+ garantisce un raffreddamento rapido e omogeneo anche nelle zone della porta, dove le variazioni di temperatura sono più frequenti; Pure N Fresh filtra e purifica l’aria interna riducendo gli odori e contribuendo a mantenere gli alimenti freschi più a lungo.

L’intelligenza artificiale entra in gioco con due funzioni distinte ma che promettono di essere davvero utili e non solo una trovata pubblicitaria. La prima è AI Fresh che apprende le abitudini dell’utente e ottimizza automaticamente la temperatura interna nel tempo.

L’altra è AI Saving Mode, che si occupa di ridurre i consumi energetici fino al 20% adattando il funzionamento del compressore dotato di tecnologia AI Inverter. Entrambe le funzioni sono controllabili tramite l’applicazione LG ThinQ, che permette la gestione da remoto di tutte le funzioni principali.

Modelli e prezzi LG Fit & Max

La nuova gamma si compone di quattro modelli con codice GMBS30SDEP, GMBS30SDPY, GMBS30SEPY e GMVS30SEPY, quest’ultimo nella versione InstaView con pannello anteriore che diventa trasparente con due colpi di nocca, permettendo di vedere il contenuto senza aprire la porta.

LG fa sapere che i nuovi frigoriferi smart Multidoor Slim Fit & Max saranno disponibili per il mercato italiano nelle prossime settimane a partire da 999 euro. Vi terremo aggiornati in merito alla data di lancio esatta.