JBL raramente lascia scendere i prezzi dei suoi auricolari di punta, ma quando succede il risultato è sorprendente. JBL Tune Beam 2 nella variante Ghost White tocca in queste ore il suo prezzo più basso di sempre, con un taglio che supera il 40% rispetto al listino ufficiale. Chi cercava un motivo per passare a un true wireless con cancellazione attiva del rumore, batteria generosa e un design semi-trasparente fuori dal comune, difficilmente troverà un’occasione migliore. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo modello e perché conviene approfittarne ora.

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JBL Tune Beam 2, il suono Pure Bass che isola dal mondo

JBL Tune Beam 2 monta trasduttori dinamici da 10 mm, capaci di offrire il caratteristico Pure Bass del brand insieme a un audio spazializzato che valorizza musica, film e videogiochi. La personalizzazione del suono passa dalla tecnologia Personi-Fi 3.0, che adatta la curva sonora alle preferenze di ascolto individuali tramite l’app JBL Headphones.

Il vero punto di forza resta però la Cancellazione Adattiva del Rumore, affiancata da due modalità intelligenti:

Adaptive Noise Reduction , per attenuare o regolare il rumore ambientale

, per attenuare o regolare il rumore ambientale Ambient Aware , per dosare quanto suono esterno percepire

, per dosare quanto suono esterno percepire TalkThru, per parlare con chi è vicino senza togliere gli auricolari

Diverse recensioni confermano l’efficacia dell’ANC anche sui mezzi pubblici, dove riesce a ridurre sensibilmente i rumori di fondo. Per le chiamate entrano in gioco 6 microfoni distribuiti sui due auricolari, pensati per garantire voce chiara anche in ambienti affollati.

Sul fronte connettività troviamo Bluetooth 5.3 con Multipoint e Fast Pair, mentre l’autonomia raggiunge fino a 40 ore complessive con ANC attivo (10+30 con custodia) e fino a 48 ore con ANC disattivato. La certificazione IP54 li rende resistenti ad acqua e polvere, ideali per sport e utilizzo quotidiano in ogni condizione.

Sconto shock: JBL Tune Beam 2 crolla di prezzo

Il prezzo di listino di JBL Tune Beam 2 Ghost White è di 99,99€, ma su Amazon la variante Ghost Edition scende ora a 59,9€. Si tratta di uno sconto del 40%, pari a un risparmio effettivo di circa 40€, che rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello. Se vuoi capire meglio come funzionano queste riduzioni improvvise, dai un’occhiata alla nostra guida sugli sconti nascosti su Amazon.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, ma la disponibilità della colorazione Ghost White è spesso limitata, quindi conviene muoversi rapidamente prima che le scorte si esauriscano. Per restare sempre aggiornato su tutte le offerte Amazon del momento, ti consigliamo di consultare regolarmente la nostra sezione dedicata alle migliori offerte tech.

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