Apple è senza dubbio tra le aziende big del mondo della tecnologia che garantiscono agli utenti un supporto per i propri prodotti molto lungo ma, come per ogni cosa, tutto prima o poi finisce.

E così, dopo che lo scorso mese il colosso di Cupertino ha aggiunto all’elenco dei prodotti “obsoleti” tre modelli di MacBook, nelle ultime ore l’azienda statunitense ha aggiornato l’elenco dei dispositivi vintage per includere l’iMac con display Retina 4K da 21,5 pollici del 2019.

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Apple aggiunge un iMac del 2019 all’elenco dei prodotti vintage

Ricordiamo che Apple mantiene degli elenchi aggiornati di prodotti vintage e obsoleti, grazie ai quali gli utenti hanno la possibilità di sapere se i dispositivi più vecchi sono ancora idonei per l’assistenza hardware e la sostituzione dei pezzi.

Così come viene ricordato dallo stesso colosso di Cupertino sul sito dedicato al supporto, un prodotto è considerato vintage quando l’azienda statunitense ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 5 anni e meno di 7 anni (oltre i 7 anni diventa invece obsoleto).

C’è da precisare che Apple non sposta necessariamente i dispositivi nell’elenco di quelli ritenuti obsoleti non appena superano tale soglia, ciò in quanto la disponibilità di assistenza e pezzi di ricambi può variare da prodotto a prodotto.

Ad ogni modo, una volta che un dispositivo viene classificato come obsoleto, Apple e i suoi fornitori di servizi autorizzati generalmente interrompono l’assistenza hardware per esso e non è più possibile ordinare eventuali pezzi di ricambio necessari per la sua riparazione.

In sostanza, chi possiede un iMac Retina 4K da 21,5 pollici del 2019 e ha rimandato sino ad oggi una riparazione, dovrebbe provvedere a farlo riparare il prima possibile.

Potete trovare gli elenchi aggiornati dei prodotti vintage e obsoleti sul sito di supporto di Apple.