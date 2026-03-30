Negli ultimi anni Apple ha adottato pannelli OLED per diversi prodotti, affidandosi molte volte a Samsung Display. Le ultime suggeriscono che la casa di Cupertino abbia intenzione di fare un passo oltre nei prossimi anni, dotando anche il suo iMac di uno schermo OLED: le indiscrezioni puntano su Samsung e LG.

Samsung e LG al lavoro per i pannelli OLED del futuro iMac?

Dalla Corea arrivano interessanti anticipazioni riguardo i piani di Apple per “aggiornare” la sua gamma di prodotti ai pannelli OLED. Il prossimo dispositivo sulla lista sembrerebbe essere iMac: secondo il report di ZDNet, in quel di Cupertino hanno in programma di lanciare un iMac con display OLED nel 2029 o nel 2030, e proprio per questo avrebbero chiesto a Samsung Display e LG Display di fornire campioni di pannelli OLED.

In base a quanto riferito, Apple avrebbe chiesto a Samsung di fornire entro la fine dell’anno campioni di pannelli OLED con densità di pixel di 220 PPI, facenti parte della linea Quantum-Dot OLED (QD-OLED). Samsung Display sta attualmente producendo in serie pannelli da 160 PPI per monitor, ma di recente SEMES (azienda specializzata in semiconduttori e apparecchiature per la produzione di display, appartenente a Samsung Electronics) ha in effetti annunciato di aver fornito a Samsung Display le apparecchiature per la produzione di questo tipo di pannelli QD-OLED da 220 PPI.

Negli ultimi anni la domanda di schermi OLED sta crescendo parecchio anche per quanto riguarda monitor e PC, e non sembra che siano previste contrazioni nel prossimo futuro. Fino a qualche tempo fa la tecnologia veniva considerata troppo costosa per l’adozione di massa su questo genere di prodotti, ma i più recenti pannelli (inclusi quelli QD-OLED di Samsung) stanno offrendo una vera svolta nel settore.

Per quanto riguarda iMac, non sono comunque attese novità nel breve periodo: i modelli dotati di schermo OLED potrebbero arrivare nei prossimi anni, tra il 2029 e il 2030. Siamo sicuri che torneremo in ogni caso a parlarne con il passare dei mesi.