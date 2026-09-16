Nonostante l’enorme successo a livello globale di Spotify, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di streaming, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti.

E nelle scorse ore è arrivato l’ennesimo frutto di tale incessante lavoro: il colosso svedese, infatti, ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità che dovrebbe rivelarsi molto comoda per le famiglie.

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Un nuovo strumento di Spotify per i genitori

I gusti musicali dei genitori non sempre coincidono con quelli dei loro figli piccoli e, allo stesso tempo, la musica che ascoltano i bambini non dovrebbe influenzare i suggerimenti musicali degli adulti.

Ebbene, il team di Spotify ha deciso di introdurre una nuova opzione nelle impostazioni che consente agli utenti di escludere la musica per bambini e per famiglie dal proprio profilo di preferenze, in modo che questi brani non influenzino più i consigli forniti dal servizio (ciò include, per esempio, le canzoni dei film d’animazione che vengono ascoltate ripetutamente dai bambini o le sigle dei programmi TV per famiglie).

Nel momento in cui si disattiva questa impostazione (che si applica retroattivamente, quindi anche per la musica per bambini ascoltata in passato), sarà comunque possibile cercare, ascoltare e creare playlist di musica per bambini e per famiglie ma questi ascolti non influiranno sui suggerimenti forniti da Spotify.

Il team di Spotify ci tiene a precisare che questa novità rappresenta l’ennesimo sforzo del colosso dello streaming per offrire ai genitori un maggiore controllo su come i loro figli ascoltano la musica.

La nuova opzione, che può essere attivata con un solo tocco, è in fase di implementazione a livello globale sui dispositivi mobile per tutti gli utenti (gratuiti e Premium).