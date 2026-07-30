Nonostante l’enorme successo a livello globale di Spotify, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di streaming, introducendo nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore Spotify ha annunciato l’introduzione di Running Mode, una soluzione studiata per trasformare una normale sessione di allenamento in un’esperienza di corsa personalizzata su misura per i propri obiettivi, gusti musicali e ritmo.

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Spotify presenta una nuova funzione per la corsa

L’idea alla base della nuova Modalità Corsa è aiutare gli utenti a dedicare meno tempo alla ricerca della musica giusta e più al movimento vero e proprio.

Disponibile al momento soltanto per gli utenti Premium su iOS negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in Australia, in Nuova Zelanda e in Svezia, la nuova funzionalità è accessibile nella sezione Fitness, nella quale sarà possibile scegliere tra uno dei 25 preset di corsa predefiniti, in modo da personalizzarlo a proprio piacimento, impostando il tipo di allenamento (come gli intervalli e il ritmo), la durata, i battiti al minuto e il genere musicale preferito.

Una volta scelte le varie opzioni, sarà sufficiente premere play e Spotify si trasformerà nel compagno ideale durante la corsa con musica adatta al proprio allenamento.

In pratica, la Modalità Corsa offre musica personalizzata, adattando i ritmi al tempo selezionato e passando da un brano all’altro senza interruzioni, così da garantire una colonna sonora più fluida e motivante.

E chi desidera un piccolo incoraggiamento in più può anche contare su indicazioni audio opzionali in inglese durante l’allenamento.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Spotify per scoprire quando la nuova funzionalità sarà estesa ad altri Paesi.