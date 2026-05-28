Le clip dei podcast sui social media sono ormai un fenomeno sempre più comune e c’è un’alta probabilità che abbiate scoperto qualche nuovo podcast proprio dalla visione di una di queste. Spotify lo sa bene e ha deciso di rendere estremamente semplice la creazione di questi contenuti direttamente dalla propria piattaforma.

L’azienda svedese ha appena rilasciato un nuovo strumento chiamato Podcast Clips che permette di trovare momenti specifici attraverso una ricerca testuale, per poi catturarli, rivederli e condividerli con amici e follower.

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Come funziona Podcast Clips

Durante l’ascolto di qualsiasi podcast supportato, basterà toccare la nuova icona a forma di forbici nella schermata Now Playing. Questo aprirà un’interfaccia con testo e video (o solo audio per i podcast senza componente visiva), permettendo di selezionare il momento desiderato e tagliarlo secondo le proprie preferenze.

Una volta completata la selezione, è possibile visualizzare un’anteprima della clip e salvarla. Il contenuto apparirà nella propria libreria, da dove potrà essere condiviso toccando il pulsante di condivisione, selezionando il formato “clip” e inviandolo ad amici tramite Spotify Messages o altre piattaforme supportate.

La funzionalità di ricerca testuale permette un’interazione piuttosto naturale visto che invece di scorrere manualmente l’intero episodio alla ricerca di quel momento che si voleva condividere, sarà possibile cercarlo direttamente tramite parole chiave, risparmiando tempo prezioso.

Insieme a Podcast Clips, Spotify ha aggiornato l’intera esperienza di condivisione con opzioni aggiuntive. Ora dalla stessa icona di condivisione è possibile inviare episodi completi, capitoli specifici, timestamp precisi e naturalmente le nuove clip.

In fin dei conti questa è il tipo di funzione che trasforma gli ascoltatori in promotori attivi dei contenuti che amano, amplificando potenzialmente la portata dei podcast sulla piattaforma e consentendo a nuovi utenti sui social o, magari, semplicemente amici o familiari di venire a conoscenza di un nuovo podcast da iniziare ad ascoltare.

Spotify continua a puntare forte sull’intelligenza artificiale

Il lancio di Podcast Clips si inserisce in un periodo di intensa attività per Spotify sul fronte delle nuove funzionalità, molte delle quali legate all’intelligenza artificiale. Tra queste figura un chatbot capace di rispondere a domande sugli episodi dei podcast, fornendo maggiore contesto su conduttori o ospiti.

Una funzionalità più controversa, lanciata di recente, permette agli utenti di generare “podcast personali” basati su prompt, testo, PDF e link web. Va detto, come sottolineato anche da diverse testate, che si tratta di un’opzione che ha sollevato dibattiti sulla natura stessa del podcasting e sul ruolo dei creatori di contenuti nell’era dell’intelligenza artificiale generativa.

Disponibilità globale per utenti Free e Premium

Podcast Clips è ora in fase di rollout globale per gli utenti Free e Premium su dispositivi mobili. Spotify ha precisato che la disponibilità si espanderà progressivamente a più show nel corso del tempo, quindi non tutti i podcast saranno immediatamente supportati.

Si tratta di un’implementazione graduale che, pertanto, permetterà all’azienda di perfezionare la funzionalità sulla base del feedback degli utenti.