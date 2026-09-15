Il team di sviluppatori di Amazon Prime Video continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di streaming, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Un esempio in tal senso è quello che ci è arrivato nelle scorse ore: il colosso statunitense, infatti, ha lanciato la funzionalità News Clips, pensata per offrire agli utenti la possibilità di fare affidamento su brevi video di notizie incentrate sui principali eventi nazionali e locali, tratte direttamente da diverse fonti di informazione ritenute affidabili.

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La nuova funzione di Amazon Prime Video

L’idea di Amazon è offrire una soluzione che sia in grado di consentire agli utenti di restare aggiornati sulle principali notizie, seguendo così l’esempio di altre piattaforme streaming che hanno deciso di puntare sui video brevi, contenuti che solitamente vengono trovati sui social network.

La funzione News Clips è disponibile nella sezione dedicata alle notizie sull’app Amazon Prime Video su tutti i dispositivi domestici e presto sarà implementata anche per i dispositivi mobile e il client Web del servizio di streaming: per trovarla è sufficiente scorrere verso il basso fino alla sezione dedicata agli argomenti di tendenza o al carosello per le notizie locali.

A dire di Brian Griffin, Head of global app experience di Prime Video, con News Clips gli utenti possono contare su un modo semplice e veloce per rimanere aggiornati sulle ultime notizie che accadono nel loro quartiere e in tutto il mondo.

Al momento la funzionalità New Clips è disponibile soltanto negli Stati Uniti.