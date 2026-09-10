Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo modifiche grafiche più o meno rilevanti e nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e personalizzabile.

Tra le novità in lavorazione per l’app dedicata all’iPad ne troviamo anche una che riprende una funzionalità già vista nella versione per Mac: ci riferiamo ad una barra laterale per rendere più semplice la navigazione.

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WhatsApp Beta svela una novità grafica

Nelle scorse settimane il team di WhatsApp ha iniziato ad implementare l’interfaccia Liquid Glass nell’applicazione dedicata ad iPad e pare che ora sia pronto ad introdurre un’altra novità grafica.

Con la versione 26.36.10.17 beta per iOS, infatti, per alcuni utenti è stata implementata su iPad una nuova barra laterale ispirata a quella già usata nell’app dedicata ai Mac.

La nuova barra laterale consente agli utenti di aprire le sezioni Chat, Aggiornamenti, Community, Chiamate e Meta AI, presentando inoltre una sezione “Altro” per ulteriori scorciatoie, come quelle per le sezioni Bloccati, Archiviati, Preferiti, Stato e Preferiti.

Infine, in fondo alla barra laterale è presente l’icona del profilo, grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di accedere rapidamente alla pagina delle impostazioni.

La barra laterale è visibile per impostazione predefinita nel momento in cui si apre WhatsApp su iPad ma chi desidera concentrarsi sulla conversazione può nasconderla toccando il pulsante in alto a destra.

Al momento non si sa quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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