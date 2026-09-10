Sonos lancia oggi Sonos 27, la nuova generazione del proprio sistema operativo audio, che introduce il controllo tramite intelligenza artificiale con assistenti esterni, trasforma automaticamente gli speaker portatili in canali surround e rinnova completamente l’app; debutta inoltre in Early Access una novità assoluta, la comunicazione diretta tra le cuffie e il sistema Sonos, a partire dal modello Ace Ultra.

Ne avevamo già parlato agli inizi del mese, quando erano stati annunciati insieme al nuovo sistema operativo anche i due prodotti di punta Beam Ultra e Ace Ultra; oggi arrivano però i dettagli tecnici più approfonditi su cosa cambi davvero nell’ecosistema.

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Il sistema si apre a ChatGPT e Claude

Sonos espande la propria piattaforma per offrire la libertà di controllare il sistema con l’IA di uso quotidiano. Disponibile da oggi in Early Access, Sonos 27mcp permette di collegare Sonos a qualsiasi intelligenza artificiale esterna, incluse ChatGPT e Claude, rendendo possibile gestire la colonna sonora delle proprie giornate in totale fluidità, senza mai interrompere il flusso di lavoro; la funzione si basa sul classico Model Context Protocol, lo standard aperto per connettere l’IA ad applicazioni esterne, ospitato su mcp.ws.sonos.com/mcp.

In arrivo in autunno, Sonos 27voice è invece il nuovo assistente di sistema proprietario, basato sull’IA e progettato per comprendere musica, umore e comandi vocali; sviluppato internamente, asseconda il modo in cui le persone chiedono naturalmente di ascoltare un brano, per associazioni e sensazioni più che per titoli precisi.

È possibile interagirvi come si farebbe con un amico che capisce cosa si intende anche quando sfugge il nome dell’artista, o persino richiedere l’atmosfera perfetta per un momento specifico, dalla routine mattutina a una cena informale, semplicemente descrivendo il mood desiderato.

Sonos svela anche il futuro della propria piattaforma aperta nel 2027 con i Sonos Custom Agents, che permetteranno agli utenti di creare agenti virtuali personalizzati direttamente dal sistema, ciascuno con il proprio modello, la propria voce e una personalità unica.

Gli speaker portatili diventano surround al volo

Sonos 27 arricchisce Sonos Fabric, l’intelligenza che permette ai dispositivi del brand di riconoscersi e adattarsi all’ambiente circostante. Grazie ai surround portatili, i Move 2 o i Sonos Play non devono più restare relegati al giardino: la Sonos Positioning Technology utilizza brevi segnali audio ad alta frequenza per calcolare le distanze tra i dispositivi e la soundbar, assegnando i ruoli in automatico.

Basta posizionare due speaker portatili identici vicino a una soundbar compatibile, Arc Ultra, Arc, Beam Ultra o Beam Gen 2, e faranno tutto da soli; finito il film, possono essere spostati per tornare a funzionare come normali speaker portatili.

Una nuova funzione dedicata unisce inoltre le Sonos Ace Ultra direttamente al sistema, eliminando la necessità di tenere lo smartphone a portata di mano: con un solo tocco è possibile trasferire l’audio dalla riproduzione ad alto volume all’ascolto personale, inviandolo allo speaker più vicino o direttamente alle proprie orecchie.

Questa innovazione è gestita dal Sonos Headphone Engine 2, la piattaforma integrata nelle Ace Ultra che, grazie ad antenne Wi-Fi riprogettate e all’archiviazione sicura delle credenziali, permette di muoversi liberamente per casa senza affidarsi esclusivamente al Bluetooth.

App ridisegnata da capo

L’app Sonos 27 stravolge in positivo la navigazione: l’interfaccia si divide ora nelle schede Home, Sistema e Ricerca, introduce i gesti di scorrimento nativi e permette di fissare in alto le stanze preferite, il tutto plasmato e testato a stretto contatto con la community di utenti.

Gli utenti iPhone possono già controllare la riproduzione dalla schermata di blocco e dalla Dynamic Island; in autunno arriveranno ulteriori novità, tra cui una manopola del volume virtuale, preset rapidi, supporto a Siri e Comandi Rapidi, una veste grafica ottimizzata per iPad e nuove schermate per monitorare lo stato del sistema.

Disponibilità

Sonos 27 è disponibile da oggi come aggiornamento software gratuito per tutti i prodotti Sonos S2, con la disponibilità delle singole funzionalità che varia a seconda del dispositivo.

L’aggiornamento include da subito la nuova navigazione dell’app, i surround portatili e Sonos 27mcp in Early Access; il collegamento delle cuffie debutta con Sonos Ace Ultra, sempre in Early Access, mentre Sonos 27voice arriverà in autunno e i Sonos Custom Agents sono previsti per il 2027.