Insta360 amplia la famiglia Luna con un nuovo modello pensato per chi vive di contenuti verticali e riprese spontanee: si chiama Luna Pro ed è il frutto della partnership tecnologica con Leica, già vista sui precedenti capitoli della serie. Il produttore cinese la presenta come uno strumento capace di destreggiarsi tra lo scatto improvvisato di tutti i giorni e i progetti video più ambiziosi, grazie a una scheda tecnica che mette insieme risoluzione 8K, Dolby Vision, zoom ad alta definizione e un pacchetto di funzioni basate sull’intelligenza artificiale per l’inseguimento dei soggetti e il montaggio automatico.

La commercializzazione scatterà il 10 settembre, con distribuzione su Insta360 Store, Amazon e i rivenditori autorizzati a livello globale. Il pack Standard parte da 529 euro, un posizionamento che colloca Luna Pro nella fascia alta delle gimbal camera dedicate ai creator, ma comunque sotto molte soluzioni professionali equivalenti.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Ottica Leica e doppio chip IA: cosa cambia nella qualità video

Il cuore ottico di Luna Pro è l’accoppiata tra un obiettivo Leica Summicron e un sensore da 1 pollice capace di girare in 8K, una combinazione che secondo Insta360 permette di ottenere una definizione superiore e una resa più pulita anche quando la luce scarseggia, condizione tipica delle riprese serali o in interni poco illuminati.

A supportare l’ottica c’è un’architettura a doppio chip dedicato all’intelligenza artificiale, che affianca un processore per l’immagine di livello professionale a un chip di punta realizzato in tecnologia 4 nanometri. Questa configurazione garantisce una potenza di calcolo elevata direttamente a bordo del dispositivo, elemento che diventa cruciale per gestire in tempo reale sia la qualità dell’immagine sia le funzioni di ripresa intelligente.

Pensando esplicitamente ai contenuti brevi da social, Luna Pro registra clip verticali in 4K a 30 fotogrammi al secondo con un sovracampionamento partito da 6K, un procedimento che restituisce video pronti per Reels, TikTok e Shorts senza ulteriori passaggi di editing correttivo. A completare l’offerta arrivano il supporto Dolby Vision in 8K, per una gamma dinamica più ampia e dettagli marcati anche nelle zone di luce e ombra, e lo slow motion che tocca i 120 fotogrammi al secondo in 4K, salendo fino a 240 fps quando si scende in risoluzione 1080p.

Sul fronte dello zoom, Insta360 dichiara un ingrandimento senza perdita di qualità fino a 2x e uno zoom ad alta risoluzione che arriva a 4x, con l’intelligenza artificiale chiamata in causa per mantenere nitidezza e dettaglio anche quando l’inquadratura si stringe su soggetti distanti.

Stabilizzazione, autonomia e controllo remoto

La stabilizzazione meccanica a tre assi resta il fondamento per riprese fluide anche in movimento, mentre il sistema Deep Track basato su IA lavora insieme all’autofocus rapido per tenere il soggetto sempre a fuoco e centrato, anche in scenari dinamici come vlog in cammino o riprese sportive leggere.

Confermato anche il touchscreen OLED rimovibile da 2 pollici, elemento distintivo dell’intera serie Luna e primo del suo genere nel comparto delle gimbal camera. Il piccolo display consente monitoraggio e controllo remoto con trasmissione HD fino a 20 metri di distanza, utile per gestire autoscatti, riprese di gruppo o angolazioni particolari senza dover tenere in mano il corpo macchina.

Sul capitolo autonomia, Insta360 dichiara fino a 4 ore di utilizzo continuativo e 47 GB di memoria interna, sufficienti per sessioni di ripresa prolungate senza dover ricorrere subito a supporti esterni. La compatibilità diretta con i microfoni della gamma Insta360 Mic semplifica inoltre la cattura audio di qualità, aspetto spesso trascurato nelle videocamere compatte ma decisivo per la resa finale dei contenuti.

Funzioni creative e integrazione col workflow professionale

Insta360 ha lavorato anche sull’usabilità quotidiana: la registrazione può partire semplicemente facendo scorrere la cover protettiva, con la funzione “Scorri per iniziare”, oppure ruotando il touchscreen tramite “Ruota e riprendi”. A questo si aggiunge un head tracker pensato per le riprese in prima persona, pensato per ampliare le possibilità narrative in chiave POV.

Non manca il capitolo colore: Luna Pro integra i profili Leica Natural, Leica Vivid e Leica Chrome, affiancati da un pacchetto di filtri cinematografici pronti all’uso per ottenere look riconoscibili direttamente in fase di ripresa, senza passare necessariamente dalla post-produzione.

Per chi lavora a livello più professionale, il formato I-Log a 10 bit conserva una quantità maggiore di informazione cromatica e di dettaglio nelle zone di alta luce e ombra, offrendo margini più ampi in fase di color grading e supportando i flussi ACES. A questo si affianca un motore di editing basato sull’intelligenza artificiale che trasforma rapidamente i girati grezzi in contenuti pronti alla pubblicazione, mentre il timecode integrato facilita la sincronizzazione tra più videocamere e l’integrazione con software come Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro.

Prezzo, colori e concorso fotografico globale

Come anticipato, Luna Pro sarà acquistabile dal 10 settembre su Insta360 Store, Amazon e presso i rivenditori autorizzati, con il pack Standard proposto a partire da 529 euro. Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni, Nero notte e Bianco stellare.