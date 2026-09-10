Uno sconto che supera il 40% su un iPhone appena lanciato non si vede tutti i giorni, e quando succede su un modello top come iPhone Air l’attenzione è d’obbligo. Presentato da Apple lo scorso settembre come il melafonino più sottile di sempre, con soli 5,6 mm di spessore e telaio in titanio, questo iPhone Air 512GB nella colorazione Sky Blue oggi crolla di prezzo su eBay, portando il costo sotto la soglia psicologica dei 900€. Un’occasione più unica che rara per chi desidera l’ultimo nato dalla gamma iPhone senza svuotare il portafoglio. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa offerta lampo.

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iPhone Air, il design ultrasottile che ridefinisce gli standard

Apple ha voluto stupire con iPhone Air, un dispositivo che punta tutto su leggerezza ed eleganza. Con appena 165 grammi di peso e uno spessore record di 5,6 mm, si tratta del melafonino più sottile mai realizzato dal colosso di Cupertino. Il telaio in titanio di grado 5 con finitura a specchio non è solo estetica: libera spazio interno permettendo di alloggiare una batteria da 3149 mAh capace di reggere fino a 27 ore di riproduzione video.

Il display da 6,5 pollici con tecnologia LTPO Super Retina XDR OLED offre il ProMotion a 120Hz, una caratteristica fino allo scorso anno riservata ai soli modelli Pro. La luminosità di picco raggiunge i 3000 nit, mentre la protezione arriva dal nuovissimo Ceramic Shield 2, con resistenza ai graffi tripla rispetto alla generazione precedente.

Cuore pulsante del dispositivo è il chip Apple A19 Pro realizzato con processo produttivo a 3 nm, abbinato a 12GB di RAM in questa configurazione. Le prestazioni risultano fluide sia nell’uso quotidiano che in scenari più impegnativi come gaming o editing fotografico.

Sul fronte fotografico, iPhone Air adotta una filosofia diversa dai modelli Pro: una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel (Fusion Main Camera) che promette comunque grande versatilità, mentre la fotocamera frontale da 18 MP integrata nella Dynamic Island sorprende per funzionalità avanzate, dalla modalità Ritratto alla registrazione 4K Dolby Vision.

La memoria interna di 512GB garantisce ampio spazio per foto, video e applicazioni, mentre la connettività punta tutto sull’eSIM, eliminando definitivamente lo slot fisico per la SIM tradizionale.

Prezzo iPhone Air in caduta libera su ebay

Il prezzo di listino di Apple iPhone Air 512GB Sky Blue si attesta normalmente sui 1489€, ma grazie a questa promozione lampo su eBay il costo scende fino a 884,90€. Si tratta di un risparmio effettivo di 604,10€, corrispondente a uno sconto del 40% circa sul prezzo originale. Per chi è alla ricerca delle migliori offerte Apple, difficilmente si troverà di meglio su un modello così recente.

Un’occasione del genere su un prodotto lanciato solo pochi mesi fa rappresenta davvero una rarità nel panorama dei migliori smartphone. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi conviene muoversi rapidamente per non perdere questa opportunità.

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