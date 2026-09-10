Finalmente la ricarica wireless per iPhone si avvicina alla velocità del cavo: Anker ha appena lanciato in Italia il nuovo MagGo Power Bank 2 Pro, presentato a IFA 2026, con ricarica Qi2.2 da 25W e sistema di raffreddamento attivo SnapCool. E fino al 28 settembre c’è un’offerta lancio che vale davvero la pena di guardare.

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Ricarica wireless a 25W: il salto di qualità di Qi2.2

Fino a oggi, la ricarica wireless magnetica si fermava quasi sempre a 15W di potenza nominale, un limite che costringeva a lunghi tempi di attesa. Il MagGo Power Bank 2 Pro alza l’asticella a 25W grazie allo standard Qi2.2, portando la velocità wireless a un livello paragonabile a quello del cavo. Nei test condotti con un iPhone 17 Pro, il power bank ha portato il telefono al 50% di carica in soli 25 minuti, il doppio rispetto alla generazione precedente.

Ma non è solo la ricarica senza fili a beneficiare di questo salto: la porta USB-C supporta fino a 45W sia in ingresso che in uscita, quindi potete ricaricare rapidamente il power bank stesso (l’80% in 52 minuti) oppure alimentare dispositivi più esigenti come un MacBook Air. In pratica, un unico accessorio copre sia lo smartphone che altri device, senza dover portare due alimentatori separati. Considerando che pesa solo 220 grammi e offre una capacità di 10.000 mAh, il rapporto tra portabilità e prestazioni è decisamente interessante.

SnapCool e ActiveShield: come il calore resta sotto controllo

Chi ha usato a lungo la ricarica wireless sa bene che il calore è il nemico numero uno: quando la temperatura sale, lo smartphone riduce la potenza assorbita e la ricarica rallenta. Per questo Anker ha integrato il sistema SnapCool, un raffreddamento attivo composto da una ventola, un doppio canale d’aria e uno strato di grafene a tre livelli. Il risultato è che, nelle condizioni di test, la superficie posteriore del power bank rimane sotto i 36°C, mentre molti power bank magnetici raggiungono facilmente i 45°C o più, inducendo il telefono a ridurre la potenza ricevuta.

Il sistema regola automaticamente la ventola in base al dispositivo collegato e al suo stato di carica, trovando il giusto equilibrio tra velocità, temperatura e rumorosità. Insieme al raffreddamento lavora ActiveShield 5.0, la tecnologia di protezione di Anker che effettua oltre 10 milioni di controlli della temperatura al giorno. Il display integrato mostra in tempo reale potenza di ricarica, temperatura, livello della batteria, tempo residuo e modalità selezionata: un modo semplice per capire se il power bank sta dando il meglio di sé. Anker definisce il MagGo Power Bank 2 Pro il primo e unico power bank wireless ad aver ottenuto il marchio SGS Premium Performance, un riconoscimento che certifica prestazioni e affidabilità.

Il supporto pieghevole integrato si regola da 0° a 80° e si ripiega in modo compatto nel corpo del dispositivo, quindi potete usare l’iPhone in verticale o orizzontale per videochiamate, streaming o sessioni di lavoro, tenendo tutto in piedi da solo senza accessori aggiuntivi.

Prezzo, disponibilità e colori: come portarsene a casa uno

Il MagGo Power Bank 2 Pro (110R) è già disponibile in Italia su AnkerItaly.com e sullo Store ufficiale Anker di Amazon.it. Nella confezione trovate il power bank, un cavo USB-C da circa 30 cm, una custodia da viaggio e la guida introduttiva, con una garanzia di 24 mesi.

Fino al 28 settembre, il prezzo promozionale di lancio è di 93,49€ invece dei canonici 109,99€: uno sconto del 15% che include anche un cavo in omaggio. Per quanto riguarda le colorazioni, sono disponibili tre varianti, tra cui una elegante tonalità bordeaux pensata per abbinarsi ai più recenti iPhone; potrebbe trattarsi di una esclusiva per il nostro mercato, mentre all’estero il dispositivo è disponibile in Phantom Gray, Starlight Silver e Polar Night Blue.

Qualunque sia la vostra scelta, l’importante è approfittare dell’offerta: a questo prezzo, il salto dalla ricarica wireless lenta a quella ultraveloce non è mai stato così accessibile.