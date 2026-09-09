Apple con MacBook Neo ha dato un vero e proprio scossone al settore dei notebook: il lancio da parte del colosso di Cupertino di un modello dal prezzo più accessibile, infatti, ha spinto gli altri produttori a prendere apposite contromisure per evitare di perdere importanti quote di mercato.

Un esempio in tal senso è quello che ci arriva da Samsung, che ha annunciato l’ampliamento della gamma Samsung Galaxy Book6 con un nuovo modello da 14 pollici, pronto ad esordire sul mercato ad un prezzo più competitivo rispetto a quello dei fratelli maggiori.

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Le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Book6 da 14 pollici

Dotato di un display LCD WUXGA da 14 pollici con risoluzione 1.920 × 1.200 pixel, tecnologia antiriflesso e luminosità di 350 nit, il nuovo notebook di Samsung può contare su precessori Intel Core 3 e Intel Core 5 (che supportano la suite Galaxy AI e altre funzionalità di intelligenza artificiale), supportati da una NPU Intel (fino a 15 TOPS).

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno contare su 8 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e su 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione (PCIe).

Tra le altre caratteristiche troviamo le connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth v5.4, una fotocamera da 2 megapixel, due microfoni digitali integrati, altoparlanti stereo (2 W x 2) con supporto Dolby Atmos, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, una porta HDMI 1.4 e un jack audio da 3,5 mm, una batteria da 61,2 Wh (dovrebbe garantire fino a 25 ore di autonomia) con supporto alla ricarica rapida a 45 W e, dal punto di vista software, Windows 11 Pro 25H2 (64-bit) o Windows 11 Home 25H2 (64-bit), con il plus dell’ecosistema di app e servizi dell’azienda coreana.

Purtroppo la tastiera di Samsung Galaxy Book6 da 14 pollici non è retroilluminata (così come quella di MacBook Neo) mentre le dimensioni sono pari a 313,0 x 221,0 x 15,7 mm, con un peso di 1,35 Kg e due colorazioni (Violet Silver e Gray).

Samsung Galaxy Book6 sarà disponibile in Italia da settembre al prezzo suggerito di 849 euro.