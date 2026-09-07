DREO, brand globale della smart home, ha presentato oggi, 4 settembre 2026, a IFA 2026 le proprie ultime innovazioni: la nuova gamma di purificatori d’aria guidata dal modello di punta Air Purifier 530S, DREO Air Intelligence, un sistema basato su intelligenza artificiale per la gestione dell’aria domestica, e le più recenti tecnologie di riscaldamento dell’azienda. Con il tema “AIR, Mastered”, DREO presenta la propria visione per rendere l’aria di casa più intelligente, con prodotti e tecnologie pensati per percepire meglio l’ambiente interno, adattarsi ai cambiamenti delle condizioni e offrire esperienze di comfort sempre più personalizzate.

«Da anni DREO lavora per migliorare il comfort dell’aria attraverso prestazioni più elevate, un design attento e una connettività senza soluzione di continuità», ha dichiarato Olivia Xu, Chief Marketing Officer di DREO. «Crediamo che il futuro del comfort domestico non sarà definito solo da singoli prodotti più intelligenti, ma da un modo nuovo di ripensare come le persone vivono l’aria nella quotidianità».

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Air Purifier 530S, il nuovo modello di punta con tecnologia TurboPure

Al vertice della nuova gamma di purificazione DREO, il modello di punta Air Purifier 530S è costruito attorno all’Ultimate TurboPure Purification System, che combina un sistema di flusso d’aria completamente nuovo, una filtrazione 3-in-1 HEPA Pro, un sistema di rilevamento intelligente e un’illuminazione RGBIC potenziata dall’intelligenza artificiale.

Sul fronte del flusso d’aria, il dispositivo presenta un design rialzato che crea un’aspirazione a 360°, pensata per catturare polvere e peli di animali domestici più vicino al pavimento. Una nuova presa d’aria a spirale guida il flusso in ingresso nella stessa direzione rotazionale della ventola, riducendo la turbolenza prima che raggiunga il motore, mentre l’aria pulita viene rilasciata in modo uniforme attraverso un’uscita a 360° per migliorare la circolazione in tutta la stanza.

La filtrazione 3-in-1 HEPA Pro prevede un filtro True HEPA capace di catturare il 99,97% delle particelle aerodisperse fino a 0,3 micron secondo lo standard IEST, affiancato da uno strato sostituibile FiberCatch che trattiene i detriti più grandi, inclusi polvere e peli, semplificando la manutenzione. Il sistema integra inoltre 130 grammi di carbone attivo modificato, quattro volte la capacità della generazione precedente, per migliorare la rimozione degli odori legati ad animali domestici, cucina e vita quotidiana.

Sul fronte del rilevamento, Air Purifier 530S integra un sensore PM2.5 in tempo reale con Auto Mode, che monitora costantemente la qualità dell’aria e regola automaticamente le prestazioni di purificazione. Un anello luminoso RGBIC potenziato dall’intelligenza artificiale visualizza i cambiamenti della qualità dell’aria da qualsiasi punto della stanza, supportando anche effetti di illuminazione personalizzati che uniscono il feedback funzionale all’estetica dell’ambiente domestico.

Certificato in modo indipendente da AHAM, Air Purifier 530S offre un Clean Air Delivery Rate di 221 m³/h, coprendo circa 19 m² a 4,8 ricambi d’aria l’ora, oppure ambienti fino a 90 m² a un ricambio d’aria l’ora. Grazie alla tecnologia HyperSilent, i livelli di rumorosità si riducono fino a 18 dB in modalità Sleep, garantendo un funzionamento silenzioso in camera da letto e durante l’uso notturno. Il dispositivo supporta inoltre il controllo smart tramite l’app DREO, Amazon Alexa e Google Home, permettendo di gestire la purificazione da remoto, creare programmazioni con precisione al minuto e consultare fino a 30 giorni di cronologia sulla qualità dell’aria. Un algoritmo intelligente stima infine i tempi di sostituzione del filtro in base alla qualità dell’aria reale, alla velocità della ventola e all’utilizzo effettivo, semplificando la manutenzione quotidiana.

Accanto ad Air Purifier 530S, DREO presenta anche i modelli Air Purifier 539S, Air Purifier 539AS, Air Purifier 338S e Air Purifier Macro Max AS, pensati per rispondere a diverse dimensioni degli ambienti e contesti abitativi nel mercato europeo.

DREO Air Intelligence, il benessere domestico guidato dall’IA

Oltre alle nuove innovazioni di prodotto, DREO introduce DREO Air Intelligence, un sistema per la gestione dell’aria basato su intelligenza artificiale, progettato per rendere il benessere domestico più adattivo. Anziché affidarsi solo a routine preimpostate, il sistema combina modelli di comfort fisico con la scienza del comfort termico PMV/PPD, riconosciuta a livello internazionale, per comprendere l’evoluzione dell’ambiente domestico, interpretare molteplici segnali ambientali e coordinare in modo intelligente i dispositivi DREO compatibili per il comfort dell’aria.

DREO Air Intelligence si basa su tre esperienze principali. Il Home Wellness Score unisce comfort termico, qualità dell’aria, ambiente per il riposo e segnali legati al benessere idrico in un unico punteggio da 0 a 100, offrendo una comprensione immediata del proprio ambiente domestico e una chiara visibilità sulle aree che potrebbero richiedere attenzione; il comfort termico viene valutato tramite i modelli PMV/PPD, che vanno oltre la semplice temperatura per stimare come una stanza viene realmente percepita, considerando umidità, flusso d’aria, livello di attività e abbigliamento.

L’Energy Saving Status utilizza l’ottimizzazione basata su IA per regolare in modo intelligente il funzionamento dei dispositivi e confrontare i consumi energetici con e senza ottimizzazione IA, presentando i risultati in termini di elettricità risparmiata, stima del risparmio economico e riduzione delle emissioni di CO2. Infine, Home Air Pilot monitora costantemente i cambiamenti dell’ambiente domestico, analizza le condizioni circostanti e coordina i dispositivi DREO compatibili per ottimizzare comfort, qualità dell’aria ed efficienza energetica: quando il sistema può prendere decisioni affidabili regola in autonomia il funzionamento dei dispositivi, mentre quando entrano in gioco le preferenze personali il controllo resta pienamente nelle mani dell’utente.

Progettato pensando a un ecosistema aperto, DREO Air Intelligence supporta i dispositivi compatibili con Matter, permettendo ai prodotti compatibili di lavorare insieme in modo più fluido all’interno della casa connessa.

Tecnologie di riscaldamento di nuova generazione, tra AutoShift e convezione senza ventola

DREO ha presentato le proprie più recenti tecnologie di riscaldamento, guidate dalla tecnologia AutoShift, un’innovazione sul flusso d’aria costruita attorno a una struttura di sollevamento adattiva che alza e abbassa automaticamente il deflettore superiore per passare dal riscaldamento mirato (Focused Heating) al riscaldamento a 360° dell’intera stanza (360° Whole-Room Heating). Modificando fisicamente il modo in cui l’aria calda viene distribuita, AutoShift consente a un unico sistema di riscaldamento di adattarsi a diversi scenari d’uso, offrendo calore concentrato per il comfort personale oppure una distribuzione bilanciata in tutta la stanza, senza che l’utente debba cambiare manualmente modalità.

La struttura di sollevamento adattiva lavora insieme a una nuova architettura del flusso d’aria che ne rimodella continuamente il percorso, creando due esperienze di riscaldamento distinte all’interno dello stesso sistema, con un approccio più reattivo capace di adattarsi in modo naturale a spazi, attività e abitudini quotidiane diverse, mantenendo prestazioni costanti durante ogni transizione. DREO ha inoltre presentato la propria più recente tecnologia di riscaldamento a convezione senza ventola, pensata per offrire una soluzione più silenziosa e un calore più uniforme e duraturo grazie alla circolazione naturale del calore.

Due nuovi riscaldatori completano il portafoglio in vista dell’inverno

Il DREO Whole-Room Heater 720S debutta come il primo riscaldatore adattivo a 360° al mondo. Grazie alla tecnologia AutoShift 360°, un singolo tocco o il telecomando permettono di passare dalla modalità Focused Heating, con un flusso d’aria mirato fino a 4,1 m/s per il calore personale, alla modalità 360° Whole-Room, che distribuisce calore uniforme fino a 2,9 m/s su ambienti di 15-25 m². Il dispositivo integra il sistema di riscaldamento Hyperamics PTC da 2000W, capace di generare calore in appena 2 secondi su tre livelli di potenza (2000W / 1400W / 1100W). Completano la dotazione un funzionamento silenzioso fino a 25 dB grazie al design HyperSilent, una modalità ECO in grado di ridurre i consumi fino al 40%, un controllo della temperatura di precisione tra 5°C e 35°C con incrementi di 1°C, un’illuminazione ambientale RGB a cinque colori che segnala visivamente la temperatura impostata, e il sistema di sicurezza Shield360° a 8 livelli.

Accanto al modello Whole-Room, debutta anche il DREO Convection Heater 711S, un riscaldatore a convezione pensato per la massima flessibilità d’uso. Disponibile sia a parete sia in versione freestanding, offre oscillazione a 360°, una copertura fino a 25 m² e una potenza regolabile tra 900W e 2000W. Il funzionamento è pressoché silenzioso, mentre la certificazione IP24 ne garantisce la resistenza all’umidità. Il controllo è completo grazie all’app DREO, ai comandi touch, al telecomando incluso e alla compatibilità con Google Home e Amazon Alexa. Entrambi i modelli condividono gli stessi standard di sicurezza DREO, tra cui spegnimento automatico in caso di ribaltamento, protezione dal surriscaldamento, materiali ignifughi, blocco bambini e certificazione CE.

Il panel a IFA Dream Stage sul futuro del benessere domestico

Nell’ambito dell’iniziativa “AIR, Mastered”, DREO ha ospitato a IFA 2026 il panel dell’IFA Dream Stage “How Air, Connectivity and Intelligence Bridge the Last Mile of Home Wellness”, riunendo esponenti dei settori della connettività, della smart home e della salute digitale per esplorare come intelligenza artificiale, ecosistemi aperti e gestione intelligente dell’aria possano dare vita a esperienze di benessere domestico più adattive e centrate sulla persona.

Moderato da Anna Heim, giornalista freelance e moderatrice per TechCrunch, il panel ha visto la partecipazione di Tobin Richardson, Presidente e CEO di Connectivity Standards Alliance, Martin Müller, Sales Director e General Manager Europe di DREO, e Spiros Andreou, Head of Global Industry & Technology Partnerships di Polar. Insieme, i relatori hanno approfondito come il settore possa andare oltre la semplice connettività dei dispositivi, verso sistemi intelligenti capaci di comprendere meglio gli ambienti domestici, coordinarsi tra i vari dispositivi e rispondere alle esigenze quotidiane delle persone.

«Le persone raramente pensano all’aria che le circonda, finché qualcosa non sembra andare per il verso giusto», ha dichiarato Müller, sottolineando come il futuro del benessere domestico inizi rendendo l’aria più intelligente. Il panel ha inoltre messo in luce l’importanza dell’interoperabilità aperta e della collaborazione tra settori diversi per abilitare la prossima generazione di esperienze domestiche connesse: Richardson ha sottolineato come Matter rappresenti una base solida per far lavorare insieme i dispositivi in modo fluido, permettendo al settore di concentrarsi sulla creazione di esperienze utente migliori invece che sulla sola connessione dei prodotti, mentre Andreou ha aggiunto che l’integrazione tra intelligenza ambientale e dati fisiologici apre nuove opportunità per comprendere meglio il benessere quotidiano delle persone.

La crescita di DREO in Europa

L’Europa si conferma uno dei mercati in più rapida crescita per DREO, con un volume di vendite aumentato del 142% su base annua nel primo semestre del 2026 e un fatturato cresciuto del 156%, a conferma dello slancio dell’azienda nei principali mercati, tra cui Germania, Regno Unito e Francia.

Il Regno Unito si è affermato come uno dei mercati più performanti per il brand, dove DREO si è posizionata al primo posto su Amazon UK sia nella categoria dei ventilatori a torre sia in quella dei termoventilatori per due anni consecutivi, con una quota del 22% del mercato Amazon UK dei ventilatori a torre e del 15% di quello dei termoventilatori. Forte del successo online, DREO si è espansa nel retail fisico attraverso Argos nel 2025, costruendo da allora una rete che conta 71 canali retail e online in 16 Paesi europei. Tra i principali partner retail figurano Argos, Costco UK, Currys e Boots nel Regno Unito, Expert, Euronics e MediaMarkt in Germania, Fnac Darty e Leroy Merlin in Francia, Fnac, Leroy Merlin, MediaMarkt e Bauhaus in Spagna, ed Euronics, MediaWorld e Unieuro in Italia.

«L’Europa continua a essere uno dei mercati di crescita più importanti per DREO», ha dichiarato Martin Müller. «Restiamo impegnati a investire in innovazione di prodotto, partnership locali e sviluppo del mercato nel lungo periodo, per offrire ai consumatori europei esperienze di comfort dell’aria sempre più intelligenti».