I fitness tracker senza schermo non sono certo una novità, tanto da essere ormai abbastanza numerosi da rendere difficile trovare un motivo per preferirne uno all’altro. Speedience Strap, presentato durante l’IFA 2026 di questi giorni, vuole però distinguersi per una caratteristica decisamente particolare e difficile da trovare altrove. Il bracciale può infatti stimare la temperatura corporea interna partendo dai dati raccolti dal polso.

A differenza dei tradizionali sensori presenti su smartwatch e smartband, Speediance Strap non si limita a rilevare la temperatura superficiale della pelle. Sviluppato insieme all’azienda svizzera greentag, questo fitness tracker utilizza una tecnologia chiamata CALERA, che combina un sensore per la temperatura cutanea con un sensore in grado di rilevare il flusso di calore che si sposta dal corpo verso l’esterno.

I dati raccolti dalla band vengono poi elaborati da un algoritmo che permette di ottenere una stima della temperatura interna del corpo. Non si tratta quindi di una misurazione diretta come quella ottenibile con i termometri o altri strumenti medici, ma di una stima continua pensata soprattutto per il monitoraggio durante l’attività fisica.

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Speediance Strap non è soltanto un sensore per la temperatura

Questo dato potrebbe rivelarsi particolarmente utile proprio durante gli allenamenti, perché la temperatura corporea interna cambia in risposta allo sforzo e può fornire indicazioni su come l’organismo sta affrontando una sessione. Monitorandola nel tempo, inoltre, è possibile individuare il normale ritmo quotidiano della temperatura e capire in quali momenti della giornata il corpo tende ad essere maggiormente predisposto all’attività fisica.

Come altri wearable senza schermo, però, Speediance Strap non si limita soltanto a stimare la temperatura, ma punta a raccogliere anche dati relativi ad allenamento, sonno, stress e recupero. Analizzando e raggruppando questi dati, il fitness tracker può arrivare a suggerire quanto intensamente allenarsi e quando, invece, sarebbe meglio concedersi un po’ di riposo.

A questo si aggiunge anche la capacità di Speediance Strap di riconoscere gli esercizi e analizzare i movimenti durante le sessioni di allenamento, raccogliendo informazioni sul carico di lavoro e sull’andamento della velocità dei movimenti. Questi dati vengono usati per stimare nel tempo variazioni della capacità di esprimere forza e il livello di affaticamento, utile soprattutto per chi alterna allenamenti di forza e attività di resistenza.

Da questo punto di vista, quindi, Speediance Strap si comporta in maniera simile ai numerosi altri fitness tracker già presenti sul mercato, ma la differenza è rappresentata proprio dal monitoraggio della temperatura corporea interna e dall’esperienza maturata dall’azienda nel settore dell’allenamento con i suoi dispositivi precedenti.

Quando arriva sul mercato Speediance Strap

Speediance ha spiegato che tutte le principali funzioni legate al monitoraggio dell’attività e del recupero saranno disponibili senza alcun costo aggiuntivo, mentre le funzioni più avanzate basate sull’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati su periodi più lunghi saranno disponibili tramite l’abbonamento Wellness+. Il primo anno è però gratuito e sarà possibile provare tutte le funzionalità senza alcuna spesa.

Il lancio sul mercato di Speediance Strap, però, resta ancora un’incognita. Dopo aver mostrato un primo prototipo durante il CES dello scorso gennaio, l’azienda aveva annunciato l’intenzione di avviare una campagna Kickstarter in primavera. Con la presentazione del prodotto durante l’IFA 2026, quindi, sembra che lo sviluppo sia proceduto senza intoppi, ma l’azienda non ha ancora annunciato prezzo o data di lancio.

Se Speediance Strap riuscirà a stimare correttamente la temperatura corporea interna e a trasformare questi dati in indicazioni realmente utili per aiutare gli sportivi a modellare il proprio allenamento, questo fitness tracker potrebbe davvero avere qualcosa di concreto da offrire in un mercato ormai affollato. Nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più.