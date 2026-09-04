Alla fiera IFA 2026 di Berlino, NAVEE ha svelato il nuovo monopattino elettrico Fold P10 con un innovativo sistema a tripla piegatura, e ha tracciato la sua roadmap nel settore della robotica indossabile con l’esoscheletro EXO S Pro. Il brand punta a ridefinire la mobilità personale unendo praticità urbana e tecnologie di assistenza al movimento.

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NAVEE Fold P10: il monopattino a tripla piegatura

Il NAVEE Fold P10, che vedete in copertina, si distingue per la sua struttura a tripla piegatura, una soluzione ingegneristica che riduce il volume complessivo del monopattino di oltre l’80%: una volta piegato, misura solo 708 × 307 × 563 mm, abbastanza compatto da essere riposto nel bagagliaio di un’auto, sotto una scrivania o in spazi ridotti. Il lancio europeo è previsto per il 2027.

Nonostante le dimensioni ultra-portatili, il Fold P10 offre prestazioni di livello premium. Il motore eroga una potenza nominale di 500 W e una potenza di picco di 1350 W, sufficiente per affrontare salite ripide. L’autonomia di 70 km è garantita da una batteria intercambiabile che si sostituisce in pochi secondi, eliminando l’ansia da ricarica: potete portare con voi una seconda batteria e raddoppiare di fatto l’autonomia. Il sistema di sospensioni con bracci ammortizzati anteriori e posteriori assicura una guida fluida anche su terreni sconnessi.

NAVEE EXO S Pro e il futuro della robotica indossabile

Dopo il debutto dello scorso luglio, NAVEE ha presentato a IFA 2026 la propria roadmap di espansione nel settore degli esoscheletri, con l’obiettivo di portare la mobilità intelligente nella robotica indossabile. L’EXO S Pro pesa solo 1,8 kg, è realizzato in fibra di carbonio e lega di alluminio di grado aerospaziale, e offre una potenza di picco di 960 W con una coppia massima di 32 Nm. È in grado di ridurre lo sforzo fisico fino al 35% e supporta fino a 40.000 passi assistiti con una singola carica.

L’esoscheletro è dotato di dieci modalità di riconoscimento del movimento e risponde nell’ordine dei millisecondi. Tramite l’app potete gestire l’intelligenza artificiale che adatta l’assistenza a sei livelli diversi, dal supporto leggero a quello più deciso, ideale per trekking, camminate urbane o sessioni sportive. La batteria da 5.000 mAh è sostituibile e supporta la ricarica inversa da 20 W. Il grado di protezione IP54 lo rende resistente a spruzzi e pioggia leggera, e il range operativo va da -10 °C a +45 °C. Per indossarlo bastano circa 30 secondi grazie alle fasce magnetiche integrate. Il prezzo in Italia è di 1.099 euro, disponibile su Amazon, Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics, Trony e Isytravel.

NAVEE ha inoltre annunciato che la gamma di esoscheletri si amplierà con sistemi per arti superiori, schiena e zona lombare, basati su tecnologie attive e passive, in arrivo nei prossimi mesi.

Un’offerta sempre più ampia per la mobilità urbana

Durante IFA 2026, NAVEE ha presentato anche altri prodotti già disponibili sul mercato italiano: la Compa Ultra 01, una e-bike pieghevole dal design compatto pensata per gli spostamenti quotidiani, e i monopattini elettrici NT5 Max e XT5 Pro, progettati per prestazioni elevate e comfort anche su percorsi più impegnativi. Lo stand NAVEE si trova nella Hall B-111 e il launch event si è tenuto il 4 settembre dalle 14:00 alle 14:40.