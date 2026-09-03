Un monitor 27 pollici QHD con refresh rate a 120Hz e calibrazione colore professionale che scende sotto la soglia psicologica dei 120€ non capita spesso. XIAOMI Monitor A27Qi 2026 ha appena toccato il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, con uno sconto che fa davvero la differenza per chi lavora tra fogli di calcolo, editing fotografico o semplicemente vuole un display fluido e preciso senza svuotare il portafoglio. Il prezzo è sceso in modo netto rispetto al listino originale, rendendo questa un’occasione da cogliere al volo prima che la disponibilità si esaurisca. Vediamo cosa rende questo monitor una scelta così interessante.

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XIAOMI A27Qi 2026: qualità QHD e 120Hz che convincono

Il pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 2560 × 1440 pixel offre dettagli nitidi e un angolo di visione di 178°, garantendo colori fedeli da qualsiasi angolazione, condizione fondamentale per chi lavora su documenti, fogli di calcolo o contenuti multimediali. Il vero punto di forza però è il refresh rate fino a 120Hz, che riduce sensibilmente screen tearing e lag, rendendo l’esperienza fluida sia in ambito lavorativo che per un uso multimediale leggero.

Sul fronte colore, XIAOMI A27Qi 2026 viene calibrato individualmente in fabbrica in modalità sRGB, garantendo una precisione cromatica di livello professionale con ∆E<1, ideale per chi si occupa di grafica, fotoritocco o produzione video e necessita di colori accurati senza dover intervenire manualmente sulle impostazioni. Per chi lavora con contenuti video, può essere utile anche consultare i migliori programmi per montare video da abbinare a un display di questa qualità.

Le specifiche tecniche complete includono:

Pannello 2K QHD (2560 × 1440), refresh rate 120Hz , tempo di risposta 6ms

(2560 × 1440), refresh rate , tempo di risposta Luminosità di picco 300 nits , contrasto 1300:1 , profondità colore 8-bit

, contrasto , profondità colore Copertura colore 100% sRGB / 95% DCI-P3 , supporto HDR10

, supporto Certificazione TÜV per la riduzione della luce blu

per la riduzione della luce blu Connettività: DisplayPort 1.4 , HDMI 2.0 , ingresso audio

, , ingresso audio Supporto VESA 75 × 75 mm per montaggio a parete, regolazione inclinazione 5°/15°

per montaggio a parete, regolazione inclinazione 5°/15° Peso netto con supporto: 3,9 kg

Nella confezione sono inclusi monitor, alimentatore, base con supporto, kit viti, cavo HDMI e manuale utente, tutto pronto all’uso senza acquisti aggiuntivi. Se stai valutando altri modelli, dai un’occhiata anche alla nostra selezione dei migliori monitor disponibili sul mercato.

Sconto del 31% su un prezzo già competitivo

L’offerta attuale su Amazon porta XIAOMI Monitor A27Qi 2026 da 169€ a soli 117,00€, con un risparmio di 52€ corrispondente a uno sconto del 31%. Si tratta del prezzo più basso registrato fino ad ora per questo modello, una condizione che rende l’acquisto particolarmente vantaggioso per chi cerca un monitor QHD a 120Hz con calibrazione colore professionale senza spendere cifre elevate. Vale la pena sapere che su Amazon esistono anche sconti nascosti che possono abbassare ulteriormente il prezzo finale. La disponibilità è attualmente confermata sul negozio online, ma trattandosi di un’offerta a tempo limitato conviene non aspettare troppo prima di decidere. Chi preferisce dilazionare la spesa può inoltre valutare il pagamento a rate su Amazon per rendere l’acquisto ancora più accessibile.

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