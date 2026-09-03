Immaginate un monitor che aggiorna l’immagine mille volte al secondo. Non è fantascienza: LG ha appena presentato a IFA 2026 il primo monitor gaming Full HD al mondo con frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz. Un passo che sembrava impossibile fino a ieri, e che promette di cambiare il modo di giocare ai livelli più competitivi.

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Lg ultragear 25G590B: il nuovo re dei refresh rate

Il cuore della novità è il LG UltraGear 25G590B, un pannello IPS da 24,5 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080). Sì, avete letto bene: 1000 Hz nativi, senza bisogno di overclock per raggiungere quella frequenza. Il formato 24,5 pollici non è casuale: è il formato standard delle competizioni eSport, quello che permette di tenere sotto controllo tutta l’azione senza muovere troppo lo sguardo.

Per ottenere una fluidità del genere, LG ha dovuto lavorare sulla tecnologia dei pannelli: finora, refresh rate a quattro cifre imponevano l’uso di pannelli TN, con compromessi sulla qualità dell’immagine. Qui invece troviamo un IPS con trattamento antiriflesso e copertura del 99% DCI-P3, certificato DisplayHDR 400. In pratica, immagini fluide e colori accurati, tutto assieme.

La reattività è ulteriormente migliorata dalla tecnologia Motion Blur Reduction Pro, che rende gli oggetti in movimento più nitidi e tracciabili. E se volete spingere ancora oltre, LG permette l’overclock fino a 1100 Hz, ma attenzione: a quella frequenza si perde il supporto ad Adaptive-Sync, con AMD FreeSync Premium non disponibile e compatibilità NVIDIA G-SYNC certificata solo fino a 1000 Hz.

Sul fronte connettività, non manca nulla: DisplayPort 2.1 UHBR20 e due ingressi HDMI 2.1, tutto ciò che serve per sfruttare al massimo la frequenza. Il monitor è dotato anche di un supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, ideale per lunghe sessioni di gioco. Completano il quadro le funzionalità AI come AI Scene Optimization e AI Sound, che adattano immagine e audio ai contenuti grazie all’intelligenza artificiale.

Prezzo e disponibilità: quanto costa il 1000 Hz?

Il prezzo per il mercato europeo è di 999 euro. I preordini sono aperti in Germania da fine luglio 2026, ma LG non ha ancora comunicato una data di consegna specifica per l’Europa. Il lancio è previsto nella seconda metà del 2026, inizialmente in alcuni mercati selezionati. Un prezzo impegnativo, ma giustificato dalla tecnologia pionieristica: raggiungere 1000 FPS in gioco richiede una configurazione hardware di altissimo livello, come una RTX 5090 abbinata a un processore Ryzen 7 9850X3D. Pochissimi titoli, come CS2, riescono a spingersi così in alto, ma per i professionisti dell’eSport ogni millisecondo conta.

Esteticamente, il monitor si distingue anche per l’illuminazione UltraGear Emblem, un elemento di luce ambientale personalizzabile che richiama lo stile della gamma gaming LG.

UltraGear OLED evo AI 39GX950B: l’immersione senza compromessi

Accanto al 25G590B, LG ha portato a IFA anche un altro gioiello: UltraGear OLED evo AI 39GX950B. Un monitor OLED curvo da 39 pollici con risoluzione 5K2K in formato UltraWide 21:9, pensato per chi vuole un’esperienza visiva totale senza rinunciare alle prestazioni.

La curvatura è di 1500R, più contenuta rispetto ai precedenti modelli OLED ultrawide di LG, scelta fatta proprio in risposta ai feedback degli utenti. Il pannello è un Tandem WOLED RGB di quarta generazione, con copertura DCI-P3 del 99,5%. La luminosità di picco arriva a 1500 nit, e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 garantisce neri profondi e dettagli eccellenti nelle scene più buie.

La tecnologia Dual Mode certificata VESA permette di passare da una modalità fino a 165 Hz in 5K2K a una modalità fino a 330 Hz in WFHD, adattandosi a diversi generi: risoluzione e dettaglio per gli RPG, frequenza e fluidità per gli sparatutto. Il tempo di risposta è di soli 0,03 ms, un valore praticamente impercettibile.

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Anche qui l’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave. Il processore integrato gestisce l’AI Upscaling 5K2K in autonomia, potenziando i contenuti fino alla risoluzione nativa indipendentemente dalla sorgente. Inoltre, AI Scene Optimization e AI Sound lavorano in tempo reale per ottimizzare immagine e audio a seconda di ciò che state giocando o guardando.

Entrambi i monitor sono esposti allo stand LG nel Padiglione 18 del Messe Berlin, durante IFA 2026. Li vedremo presto sul mercato? Il 25G590B è atteso entro fine anno, mentre per il 39GX950B non ci sono ancora dettagli precisi sulla disponibilità. Una cosa è certa: il gaming di fascia alta ha appena alzato l’asticella.